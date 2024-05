Madagascar: Rugby / CAN 2024 - Les Ladies Makis laminées par les Boks Sud-africaines

Battues par les Sud-africaines par 46 à 17, les Malgaches se sont contentées de la seconde place à la CAN 2024.

L'Africa Women's Cup 2024, qui s'est déroulée à Antananarivo, a rendu son verdict hier au Stade Makis Andohatapenaka. Madagascar s'est incliné face à l'Afrique du Sud lors de la finale et termine à la deuxième place du tournoi. Les Springboks ont battue les Ladies Makis sur le score de 46 à 17. Les protégées d'Alain Andriamihaja ont tenté de rivaliser avec les mondialistes, mais la logique a été respectée. Pourtant, seule la bande à Fenitriniaina Razafindramanga a réussi à marquer trois essais face aux Sud-africains durant cette CAN. Le premier essai malgache est intervenu à la 27e minute, mais n'a pas été transformé.

Le deuxième essai a été l'oeuvre de Sophie, tandis que le troisième, transformé, a été marqué par Laurence Rasoanandrasana. « On peut dire que c'est un beau résultat pour les Malgaches vu le niveau de l'Afrique du Sud. Nous avons obtenu le ticket pour le WXV 3 à Dubaï, mais il y a encore des faiblesses que nous devons corriger dans la ligne avant et les trois quarts », a commenté l'entraîneur Ralay. Le président du Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, n'a pas omis de saluer et de remercier les Ladies Makis qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes durant cette compétition à domicile.

Qualifiées

Les Ladies Makis se sont qualifiées pour le tournoi international WXV 3 qui se déroulera à Dubaï du 27 septembre au 13 octobre. Elles ont terminé deuxièmes lors de cette Coupe d'Afrique, remportant deux victoires : une contre le Kenya (29-22) et l'autre contre le Cameroun (12-5) et ont malheureusement subi une défaite contre l'Afrique du Sud (46-17). Ce tournoi servira également de barrage pour la Coupe du monde. Le WXV offre plus de matchs compétitifs aux fédérations, une plus grande visibilité et des investissements pour une Coupe du monde de Rugby féminine élargie à 16 équipes en 2025. « Le WXV, c'est une qualification, mais je ne sais pas quel est l'enjeu. Le tournoi WXV 3 à Dubaï est un tournoi organisé par World Rugby. L'équipe de Madagascar, en tant que deuxième classée sur ce tournoi de l'Africa Women's Cup, participera à cette compétition. Cela offre également une autre opportunité aux équipes de différents continents de se qualifier pour la Coupe du monde 2025 », a ajouté Johnbosco Muamba, directeur de la compétition de Rugby Afrique.

Satisfaction

Dans l'autre rencontre, les Kenyanes ont battu les Camerounaises sur le score de 39-17. Les rugbywomen kényanes terminent à la troisième place du tournoi, tandis que le Cameroun occupe la dernière position. « Je suis ravi de l'organisation. Madagascar organise ce tournoi pour la deuxième fois. Je pense que cette année, nous avons fait mieux que l'année dernière. L'infrastructure, le transport, l'hôtel des joueuses et celui des officiels, tous le staff, les organisateurs, tout le monde était impliqué. Nous avons eu une très bonne organisation. Si Madagascar postule dans les années à venir pour organiser ce tournoi, le pays a montré qu'il est capable de le faire. Donc, s'ils postulent, pourquoi pas, nous allons le considérer et leur donner l'occasion d'organiser », a conclu le directeur de la compétition de Rugby Afrique.