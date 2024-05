Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le leader tient bon à Khenchela, le CRB nouveau dauphin

ALGER — Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football le MC Alger a décroché un précieux point dans la course au titre, en déplacement face à l'USM Khenchela (1-1), alors que le CR Belouizdad a délogé le CS Constantine de sa place de dauphin, en s'imposant sur le fil à domicile face à l'ES Ben Aknoun (1-0), à l'occasion de la 25e journée, disputée vendredi et samedi.

Le "Doyen" s'est donné des frayeurs en concédant l'ouverture du score dès la 12e minute de jeu. Le capitaine de l'USMK Sameur a donné l'avantage aux siens sur penalty, avant que le métronome mouloudéen Belaïli ne surgisse quelques minutes plus tard pour égaliser d'une belle tête, une fois n'est pas coutume, à la 21e minute.

L'enfant d'Oran se hisse en tête du classement des buteurs avec 12 réalisations, à deux longueurs de Dib (CSC) et de son coéquipier Naïdji, qui comptent 11 buts chacun.

Un résultat qui place le Mouloudia dans une position idéale dans la course au titre, puisqu'il compte provisoirement 12 longueurs d'avance sur son nouveau dauphin le CR Belouizdad.

Le quadruple champion d'Algérie en titre s'en est remis à son attaquant Zerrouki pour battre petitement l'ES Ben Aknoun (1-0). Le joueur formé au Paradou AC a inscrit l'unique but de la partie à la 82e minute.

Le CRB a délogé provisoirement le CSC de la deuxième place, qualificative à la Ligue des champions, après le nul décroché par les Constantinois à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (0-0). Les joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani pourraient reprendre la deuxième place, puisqu'ils auront à disputer un match de mise à jour à la maison face à l'USM Alger (24e journée).

L'USS officiellement reléguée en Ligue 2

Ayant réalisé une accession historique parmi l'élite la saison dernière, l'US Souf est officiellement reléguée en Ligue 2 amateur, à la suite du nul décroché en déplacement par le MC Oran sur le terrain de l'US Biskra (0-0). Un résultat qui scelle définitivement le sort de l'USS en Ligue 1.

Avec 7 points seulement au compteur, l'USS, battue vendredi à Sétif (3-0), accuse un retard de 16 points sur le premier relégable le MCO (15e, 23 pts), et ne peut plus refaire son retard sur le premier non relégable, à cinq journées de l'épilogue.

Dans la course pour le maintien, l'ASO Chlef a réalisé une belle opération en allant s'imposer à Alger face au Paradou AC (3-2), grâce notamment à un doublé du Togolais Yawo Agbagno (43e, 45e+2).

De son côté, le NC Magra a attendu la 82e minute pour battre la JS Saoura et s'offrir un bol d'air et un pas supplémentaire vers le maintien. Dadache a libéré les siens face à une équipe de la JSS qui peine à enchaîner.

En ouverture de cette journée, l'ES Sétif et l'USM Alger n'ont pas raté l'opportunité de jouer à domicile en battant respectivement la lanterne rouge l'US Souf (3-0) et le MC El-Bayadh (2-1), relançant ainsi leurs chances pour le podium.

L'Entente a surclassé son adversaire grâce à des buts signés Zamoum (26e), Lahmeri (33e) et Guettaf (44e). De son côté, l'USMA a renoué avec la victoire grâce à un doublé de Belkacemi (19e, 45e+3) qui atteint la barre de 9 buts et se replace dans la course au titre honorifique du buteur du championnat.

La 26e journée se jouera vendredi prochain et sera marquée par le "big derby" de la capitale entre le MC Alger et l'USM Alger, au stade olympique du 5-juillet 1962 (18h00).