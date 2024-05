Algérie: Coupe d'Afrique de développement régional de triathlon - Berrouane et Terki sacrés

ALGER — Les triathlètes algériens Oussama Hellal Berrouane (messieurs) et Achouak Terki (dames) ont remporté la Coupe d'Afrique de développement régional de triathlon, disputée, samedi au Complexe des Sablettes à Hussein-Dey (Alger) en présence des athlètes de trois pays africains.

Oussama Hellal Berrouane s'est adjugé l'or chez les messieurs, avec un temps de 60 minutes et 16 secondes, devant ses compatriotes Mohamed-Samy Agab (61min et 59 sec) et Ouail Aini (62min et 13 sec).

Chez les dames, Terki Achouak a remporté la première place avec un temps de 72 min et 46 sec, devançant la Kenyane Aisha Nasser Baksh qui a terminéà la deuxième place (73 min et 39 sec). L'Algérienne Lynda Benaceur complète le podium (74 min et 12 sec).

Selon le programme de la compétition, les participants ont couru les distances de 750m (nage), 20km (vélo) et 5km (course à pied).

"Malgré le manque de participantes, les dames ont montré un bon niveau. Elles ont besoin d'un suivi technique et d'un bon encadrement pour atteindre un palier supérieur. Aussi, elles doivent prendre part à d'autres compétitions nationales et internationale. Chez les messieurs, le podium a été dominé par les athlètes des équipes nationales. Il s'agit d'un bon résultat", a déclaré à l'APS, l'entraîneur national de triathlon, Mohamed Sofiane Ben Chakour.

Et d'enchaîner: "C'est une première pour nous d'avoir organisé la Coupe d'Afrique de développement régional d'Alger, sous la supervision de la World triathlon qui évaluera cette édition en vue de nous accorder le droit d'organiser d'autres compétitions internationales. Le Complexe des Sablettes constitue un endroit idéal pour pratiquer cette discipline, avec une plage aux normes et une piste cyclable".

Par ailleurs, le coach national s'est dit "déçu" par rapport à l'absence de certains pays africains pénalisés il est vrai par le manque de moyens financiers, souhaitant "une aide de l'instance mondiale de la discipline au profit du continent africain".

L'Algérie a pris part à cette compétition avec un effectif composé de 18 athlètes (10 messieurs et 8 dames).

Afin de développer et médiatiser le triathlon auprès du grand public algérien, l'instance fédérale a organisé dans l'après-midi une compétition Open à toutes les catégories d'âge.