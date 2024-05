Madagascar: Romy Andrianarisoa - Libération en février 2027

Romy Andrianarisoa, ancienne dignitaire du régime, restera derrière les barreaux britanniques pour les trois prochaines années pour avoir tenté de soutirer de l'argent à la société minière Gemfields.

Romy Andrianarisoa, ancienne directrice de cabinet de la Présidence de la République de Madagascar, a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi par la Southwark Crown Court, tribunal britannique, vendredi dernier. Comme elle est détenue depuis août 2023, cette décision signifie que Romy Andrianarisoa restera derrière les barreaux britanniques jusqu'en février 2027. Elle a été reconnue coupable de corruption par la cour britannique à la suite de révélations faites par la National Crime Agency (NCA), l'agence britannique de lutte contre la criminalité.

Société-écran

Des enregistrements audio divulgués par la NCA ont été décisifs dans l'affaire, accusant l'ancienne directrice de cabinet de la présidence de la République d'avoir tenté de soutirer de l'argent à la société minière britannique Gemfields, une société spécialisée dans les pierres précieuses et qui a voulu négocier un contrat minier dans le pays. Pourtant, les discussions entre Romy Andrianarisoa et les dirigeants de Gemfields virent, à cet effet, à des négociations de bakchichs. De plus, elle a admis l'existence d'une société-écran basée en Suisse utilisée dans des transactions illicites lors d'une réunion à Londres le 10 août 2023, jour de son arrestation.

Sans scrupules

L'ancienne patronne du cabinet présidentiel est accablée par les juges britanniques. « Romy Andrianarisoa est une fonctionnaire corrompue qui a choisi de s'enrichir dans l'exercice de ses fonctions publiques », a déclaré Thomas Short, procureur spécialisé dans la criminalité économique au Crown Prosecution Service de la Southwark Crown Court, soulignant la gravité des actes commis. Dans le communiqué de la NCA publié le 10 mai 2024, ce juge britannique a également pris la défense de la société britannique. Gemfields, victime des agissements de Romy Andrianarisoa, a été ainsi louée par la justice britannique pour avoir signalé l'affaire aux autorités compétentes. « En signalant le duo aux autorités, Gemfields a protégé son entreprise et celles d'autres individus contre des personnes avides et sans scrupules », a ajouté Thomas Short. Philippe Tabuteau, complice de Romy Andrianarisoa, a également été condamné à 2 ans et 3 mois d'emprisonnement ferme pour son implication dans l'affaire.