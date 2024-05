Madagascar: Baccalauréat - Début des épreuves d'EPS

L'éducation physique et sportive, une épreuve obligatoire au baccalauréat, a déjà débuté samedi et s'achèvera le 21 juin pour Analamanga. Pour la natation, 215 candidats y ont participé samedi dernier à l'ANS Ampefiloha.

Le coup d'envoi des épreuves d'Education physique et sportive (EPS) au baccalauréat a été donné samedi dernier à l'Académie nationale des sports (ANS) Ampefiloha pour Analamanga. Comme à l'accoutumée, c'est la natation qui ouvre le bal. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES ), 215 candidats sur les 80 000 inscrits ont choisi cette épreuve. Malgré le froid, aucun incident majeur n'a été enregistré durant les épreuves de natation. Les autres disciplines se déroulent jusqu'au 21 juin. Le Pr André Pierre Lazamanana, Directeur Général de l'enseignement supérieur s'est rendu à l'ANS et a donné sa bénédiction aux candidats qui ont participé à cette discipline.

Préparatifs. L'éducation physique et sportive est une épreuve obligatoire pour les candidats au baccalauréat général et technologique. Les trois ministères chargés de l'éducation se donnent la main pour les préparatifs et le bon déroulement de cet examen. A titre de rappel, les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général se dérouleront du 22 au 26 juillet. Les épreuves pour les séries technique, technologique et professionnelle auront lieu du 22 juillet au 1er août, la première partie du 22 au 26 juillet, la deuxième du 29 juillet au 1er août. Les inscriptions ont déjà été clôturées le 26 avril dernier. Le MESUPRES n'a pas encore communiqué le nombre officiel des candidats pour cette session 2024 si l'année dernière, on a enregistré 215 871 inscrits sur tout le territoire national avec un taux de réussite de 59,93%.