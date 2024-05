Ile Maurice: Aurélie Halbwachs-Lincoln en argent sur le short-track

Nouvelle médaille africaine pour Aurélie Halbwachs-Lincoln ! Hier, sur le cross-country short track (XCC) dans la forêt de Bouskoura à Casablanca, au Maroc, la Mauricienne a décroché une belle médaille d'argent.

Aurélie a bouclé les six tours de circuit (un tour faisait 1,33 km) en 24 minutes et 5 secondes. La médaille d'or est revenue à la grande favorite, la Sud-Africaine Candice Lill en 21:41. La Kényane Grace Kamindo a complété le podium avec un temps de 25:39. «Le parcours était bien sympa. Il était à la fois technique et physique. J'ai bien aimé. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre. Cette médaille d'argent me fait vraiment plaisir», a-t-elle confié. Chez les juniors, Lucas Froget a pris la septième place.

Aujourd'hui, Aurélie visera un second podium dans le cross-country olympique (XCO). La course se déroulera sur un circuit de 4,82 km dans la forêt de Bouskoura toujours. « Je viserai une médaille comme aujourd'hui (hier). Ça va être assez long, donc il faudra gérer et rester concentrée », conclut-elle. Lucas Froget visera lui aussi le meilleur résultat possible chez les juniors.