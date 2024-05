Ile Maurice: Le «writ» writ émis ce dimanche

Après la démission de Vikram Hurdoyal le 13 février comme député de la circonscription Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (no10), on attendait l'annonce du writ of election.

Le Premier ministre a donc choisi le délai maximal de 90 jours imposé par The Representation Of The People Act 1958 pour le faire. Le Nomination Day aura lieu au plus tard le 11 juillet 2024 et la partielle, au plus tard le 9 octobre. Or, le Nomination Day et la partielle pourraient intervenir avant le 11 juillet et le 9 octobre respectivement.

Cependant, les élections générales pourraient survenir si l'Assemblée nationale est dissoute avant et même après le Nomination Day, comme cela a été le cas en 2019. L'enregistrement inutile des candidats pour un seul siège à la partielle, contrairement aux législatives, n'aura, selon les autorités, pas provoqué de grandes manoeuvres. Le Mouvement socialiste militant aurait déjà choisi son candidat pour la partielle éventuelle en la personne d'Avinesh Dayal, fils de feu l'ancien commissaire de police et ex-ministre. Contacté, il n'a pas voulu commenter. Cependant, Avinesh Dayal a déjà commencé à «labourer» le terrain. Un de ses proches nous confie que même s'il n'y a pas de partielle, il s'attend à ce qu'Avinesh obtienne un ticket pour les législatives. «Sinon, on ne l'aura utilisé que comme un leurre sans plus et ce ne serait pas bien.»

Du côté de l'opposition, on ignore l'identité du candidat qui sera proposé, même si le gouvernement s'attend à ce que Navin Ramgoolam s'y présente. Ce dernier a, à plusieurs reprises, fait savoir qu'il ne croit pas dans l'éventualité de la partielle et a déclaré que, de toute façon, ce n'est pas au gouvernement de choisir le candidat de l'opposition.