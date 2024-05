Ile Maurice: Les consommateurs inquiets

Depuis quelques jours, une pénurie de bière sévit sur le marché, suscitant des inquiétudes parmi les consommateurs et les acteurs clés de l'industrie. Cette crise se traduit par une baisse significative des stocks dans les supermarchés et les bars, soulevant des questions sur ses origines et sa durée.

Christina, 28 ans, amatrice de bières artisanales, exprime son inquiétude face à la réduction de la diversité des bières disponibles, tandis que Didier Adelaïde, 45 ans, habitué des pubs, se demande si le problème est similaire dans d'autres pays. Une organisatrice d'événements souligne l'impact de cette pénurie sur son travail, affirmant que la bière est un élément essentiel de nombreux événements qu'elle organise.

Cependant, Ignace Lam, directeur d'Intermart, assure que malgré la crise, l'approvisionnement en bière reste stable dans ses magasins, offrant ainsi une certaine tranquillité d'esprit aux consommateurs. De même, Rama, un boutiquier à Port-Louis, confirme disposer d'un stock suffisant pour répondre à la demande locale. Nous avons également sollicité plusieurs grandes surfaces et un autre producteur de bière locale qui ne nous avaient pas encore répondu, au moment où nous mettions sous presse.

Sollicité, PhoenixBev a expliqué que le problème provient de difficultés techniques essentiellement dues au manque au manque régulier de main d'oeuvre locale. Ces contraintes réduisent la capacité à maintenir la production face à la demande. Mais ce n'est pas tout. Les opérations sont exacerbées par la pandémie de Covid-19 durant deux ans, la période post pandémique et le conflit en Ukraine, qui ont affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales, la disponibilité de devises étrangères, et ont retardé le renouvellement d'infrastructures de production chez des fournisseurs qui ne pouvaient plus répondre rapidement et efficacement aux demandes. «Avec une hausse continue de la demande, nous avons malheureusement dû à ce stade ajuster notre capacité de production et d'approvisionnement à certains produits/formats entraînant l'arrêt de la distribution de certains autres jusqu'à l'installation de nos nouvelles lignes de production», explique la compagnie.

Par ailleurs, cette crise survient alors que la consommation mondiale de bière est revenue en 2022 aux niveaux d'avant-Covid, atteignant 192,1 millions de kilolitres, soit une augmentation de 2,9 % sur un an. La Chine demeure le plus grand consommateur de bière pour la 20e année consécutive, suivie des États-Unis, du Brésil, du Mexique et de la Russie. A Maurice, la consommation est de 114,6 litres par habitant.