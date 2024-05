Madagascar: UTOP / 15e édition - Fredy et Mamie, les grands champions

La 15e édition de l'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP) a connu un vif succès et engouement grâce à la qualité de l'organisation.

L'ambiance a été au rendez-vous de la 15e édition de l'UTOP depuis vendredi. Plus de 2 700 coureurs ont été en quête de leur Everest sur les onze épreuves proposées pendant trois jours. La course mythique Ultra-Trail 130 km et 5685 m D+ de départ à Marozevo jusqu'à Ambatobe a réservé de grosses surprises. Fredy Jonah Rajaonarison a remporté la première place avec un chrono de 16h44mn15s. Il a mené tout au long du trajet même si Fanomezantsoa Rakotonirina l'a suivi de près. Le temps d'écart à l'arrivée était de 26mn46s. Le vice-champion de l'Alliaz World Run ira courir le Trail de Bourbon, une course du Grand Raid en octobre prochain sur l'île de la Réunion.

En revanche, Heritiana Andrianaivo, le champion de l'édition précédente, a connu une contre-performance en abandonnant au PC6 Ankadimanga après 80 km. Malgré cet abandon, il détient toujours le record de l'épreuve avec un temps de 16h25mn41s établi en 2023. Chez les femmes, Conrie Ludivine a décroché son troisième titre majeur depuis son arrivée à Tana en septembre, en remportant l'UTOP avec un temps de 20h16m07s. Elle a ainsi établi un écart de 3h31mn par rapport à Fredy. Rojoarisoa Dina Rabesandratana a également réalisé une performance exceptionnelle en se classant deuxième avec un temps de 20h57mn23s, ce qui lui a valu un ticket pour le Trail de Bourbon.

%

Valerine Vaha Solovavy a complété le podium avec un temps de 22h31mn03s. Estrine Rasoa, la gagnante de la dernière édition, quant à elle, se trouve à la 10e place après 32h44mn02s de course. Parmi les 114 trailers ayant eu le courage d'affronter cette épreuve, 24 ont abandonné. Dans l'épreuve Master challenge de 130 km en trois étapes, Mamie Andrianirina a confirmé son statut de favori en remportant la course avec un temps de 12h05mn17s, laissant Hasina Rafalimanana à deux heures derrière lui. Mamie participera à l'UT4M Grenoble en France en juillet. Angela Nirinasoa avec un chrono de 17h59mn06s est sacrée chez les dames et rejoint Mamie à Grenoble. En ce qui concerne le Semi-Trail de 70 km, Tojonirina Andriamifidy devient multi-vainqueur avec 6h31mn39, tandis que Andrée Sidonie Randrianarivelo est sacrée championne en 8h21mn22s. Les deux coureurs représenteront Madagascar au Dodo Trail à Maurice le 13 juillet.

« Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude et ma fierté envers chaque membre de notre comité directeur qui oeuvre toute l'année ainsi qu'à nos 430 bénévoles qui ont travaillé sans relâche pendant les trois jours de l'événement. Un grand merci également à nos 2760 participants répartis sur 11 courses pour votre enthousiasme et votre fidélité. Merci également à nos sponsors et partenaires. Votre soutien continu et votre confiance sont essentiels à notre succès. Un énorme merci à ceux qui nous ont rejoints en cours de route, renforçant ainsi notre mission de faire rayonner Madagascar bien au-delà de nos frontières », a fait savoir le président de l'UTOP, Rivo Andriamanalina.