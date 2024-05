Afrique: Tennis de table / Championnat d'Afrique - Bon début pour Fabio et Antoine

Trois pongistes représentent la Grande île au Championnat d'Afrique de tennis de table du 12 au 14 mai à Kigali, Rwanda. Trois expatriés, à savoir, Karen Raharimanana chez les dames, Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafiniarivo du côté des hommes. En plus des titres, la qualification continentale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 est en jeu dans la capitale rwandaise. Les trois joueurs sont des habitués des grands rendez-vous régionaux, continentaux et mondiaux. Dernièrement, ils ont participé au Championnat de tennis de table d'Afrique de l'Est.

Karen Raharimanana a remporté la victoire par forfait de son adversaire, l'Ethiopienne, Meron Mekuria par 3 sets à 0. Elle a perdu contre l'Ougandaise, Judith Nangonzi, par 3 sets à 0 (8-11/8-11 et 9-11). Fabio Rakotoarimanana, quant à lui, a bien lancé sa compétition en laminant le Ghanéen, Emmanuel Commey, par 3 sets à 1 (11-6/10-12/11-3 et 11-3). Antoine Razafiniarivo s'est imposé facilement contre le Rwandais, Didier Nzosaba, par 3 sets à 0 (11-1/11-5 et 11-4). Ce jour, ils attaquent les derniers matchs de poule. Karen rencontre la Rwandaise, Diane Uwase ; Fabio croise le Rwandais, Prince Gisubizu et Antoine affronte l'Ethiopien, Hadsh Amanuai.