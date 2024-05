Madagascar: Artisanat - Plus de 25,6 millions d'euros d'exportations réalisées

L'artisanat constitue un des trésors de Madagascar. En effet, les artisans formels qui comptent au nombre de plus de 482 000 sont réputés être créatifs et talentueux. « La valeur des exportations des produits artisanaux réalisées l'année dernière se chiffrait à plus de 25,6 millions d'euros. Ce sont des produits expédiés uniquement par voie aérienne », d'après les explications du directeur général de l'Artisanat, Malalaniaina Rasamijaona. Et lui de rajouter que l'artisanat est également un secteur pourvoyeur d'emplois étant donné que les acteurs formels parviennent à créer des emplois informels estimés à plus de 2 millions. Il est à noter que 14 filières regroupant 154 métiers sont actuellement identifiées dans le secteur de l'artisanat.

Cartographie

En revanche, « la difficulté d'accès aux matières premières constitue la principale contrainte pour les artisans. En effet, les matières premières surtout les bonnes qualités sont notamment exportées à l'état brut. Le problème d'accès au financement permettant de développer leurs activités n'est pas en reste. Et enfin, bon nombre des artisans ont du mal à respecter la qualité et la finition de leurs oeuvres faute de compétence technique et managériale », a-t-elle soulevé. Raison pour laquelle, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat va établir une cartographie des matières premières afin de mieux localiser les zones d'approvisionnement au profit des artisans. « Outre la professionnalisation de ces acteurs oeuvrant dans le secteur de l'artisanat, des villages artisanaux seront également créés en vue de promouvoir leurs produits finis. Ce qui permettra de faciliter l'organisation des voyages guidés des touristes surtout internationaux vers des marchés artisanaux », a-t-elle enchaîné.

%

Routes de l'Artisanat

Parlant du renforcement de capacité des artisans, ceux qui oeuvrent dans la filière fibre végétale notamment le raphia et dans le domaine du textile et habillement ainsi que dans le secteur divers animal plus particulièrement l'exploitation de cornes de zébus, seront priorisés. Par ailleurs, un autre projet intitulé les routes de l'artisanat sera lancé avec les partenaires dans le but de mettre en valeur le savoir-faire local en matière de soie et de poterie, entre autres. Les touristes auront ainsi à découvrir les diversités et les richesses de l'artisanat tout au long de leur voyage au départ d'Antananarivo à Ampefy.