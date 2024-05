Sénégal: Diourbel - Des enseignants et des élèves initiés à l'astronomie

Diourbel — Quarante enseignants et cent soixante élèves du moyen secondaire de l'inspection d'académie (IA) de Diourbel (centre) ont bénéficié récemment d'une session de renforcement de capacités sur l'astronomie, a appris l'APS d'Ibrahima Ba, formateur en histoire et géographie, au centre de formation des personnels enseignants de Diourbel.

"Cette formation est une contribution à la vulgarisation de la science de l'astronomie, qui est devenue une science incontournable dans la marche du monde, et qui peut régler un certain nombre de sujets souvent à polémique, comme l'apparition du croissant lunaire, la prévision des éclipses, entre autres", a-t-il expliqué.

La présente session s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme FORCE-N au titre du soutien aux lycées pour l'excellence dans les formations en sciences, technologies, mathématiques et numérique. Ce soutien est initié par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK ex UVS), en partenariat avec la Fondation Mastercard.

Le programme ambitionne de "contribuer à l'augmentation du nombre d'élèves et d'apprenants disposant de prérequis et de dispositions nécessaires leur permettant de suivre des formations sur les métiers du numérique ou d'accéder aux meilleures formations dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques".

"Elle a surtout permis aux apprenants et enseignants enrôlés d'être outillés sur l'astronomie et de pouvoir manipuler des équipements comme le télescope", a pour sa part salué l'IEF Mamadou Khouma, chargé du bureau environnement et vie scolaire à l'inspection d'académie de Diourbel. Il estime que "ce genre d'activité doit être multiplié pour renforcer les capacités des enseignants, notamment sur le numérique."