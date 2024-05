Ile Maurice: Assurez-vous d'être inscrit !

Ce dimanche 12 mai, le Nouveau Front Politik est descendu dans la rue pour la cinquième fois depuis le début de sa campagne afin de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de s'assurer qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales et effectivement éligibles pour voter lors des prochaines élections générales, très probablement prévues dans les 6 prochains mois à Maurice.

Aussi important que de garantir que les électeurs sont inscrits, ce parti insiste également sur la nécessité de vérifier que leurs noms sont correctement orthographiés sur le registre, car toute différence entre la façon dont leurs noms sont écrits sur les listes électorales et sur leur carte d'identité nationale les rendrait inéligibles pour voter. À ce jour, il a distribué un peu plus de 10 000 tracts au cours de la semaine écoulée, à la foire de St Croix, à celle de Vacoas, et ce dimanche au Bazar de Port-Louis.«La réponse du public a été phénoménale et a largement dépassé nos attentes», affirme Ivann Bibi. «Des dizaines de citoyens nous ont envoyé des messages sur WhatsApp et sur nos pages Facebook, demandant comment procéder à la vérification, un processus qui débutera du 16 au 30 mai 2024.»Sur le terrain, lors de la distribution des tracts, le parti note une impatience accrue pour la tenue des élections générales le plus tôt possible, ainsi qu'une population très motivée désireuse de vérifier qu'elle est effectivement éligible pour voter. Beaucoup parle des irrégularités survenues lors des élections générales de 2019, où les chiffres officiels indiquent qu'au moins 6 000 électeurs n'ont pas pu voter car ils ne figuraient pas sur les listes électorales ; même si, en privé, de nombreux citoyens semblent penser que le chiffre est significativement plus élevé.

Les personnes rencontrées expriment une appréhension quant à la possibilité que les élections soient effectivement libres et équitables, et souhaitent faire de leur mieux pour s'assurer qu'elles sont éligibles pour voter. Il est important de rappeler : ceux qui ne sont pas sur les listes électorales peuvent également s'ajouter aux listes pendant le processus de vérification du 16 au 30 mai.«Nous poursuivrons notre campagne tout au long du mois de mai et exhortons les autres partis politiques, les activistes et les médias à faire leur part pour sensibiliser à la nécessité pour les électeurs de vérifier s'ils sont effectivement éligibles pour voter. »