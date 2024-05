Algérie: Décès du moudjahid et ancien commandant Mohamed Mahfoud Bousmaha, dit 'Mohamed el Berrouaghia' à l'âge de 85 ans

ALGER — Le moudjahid et ancien commandant Mohamed Mahfoud Bousmaha, dit "Mohamed el Berrouaghia" est décédé à l'âge de 85 ans, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Mohamed el Berrouaghia, était un moudjahid hors pair et un membre éminent dans la wilaya IV historique.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès du moudjahid et ancien commandant Mohamed Mahfoud Bousmaha, dit Mohamed el Berrouaghia", a écrit le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte.

"En cette douloureuse circonstance, je prie Allah Tout-puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de prêter patience et réconfort à sa famille, ses proches et ses compagnons de lutte et de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle", a encore écrit le ministre.

Le défunt sera inhumé après la prière d'Al Asr au cimetière de Sidi Yahia à Alger.