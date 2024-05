Mali: Un livre de Choguel Maïga crée la polémique au pays

"Le Mali..., ma vie ! ", c'est le titre du livre publié par le Premier ministre malien de transition. Une oeuvre qui irrite cependant plusieurs personnalités.

Parmi les réactions à l'ouvrage de 304 pages "Le Mali..., ma vie ! ", qui revient sur le parcours de Choguel Kokalla Maïga, celle de l'ancien Premier ministre, Soumana Sacko.

Ce dernier critique certains passages de ce livre en lien avec ses relations avec le général Moussa Traoré, qui a dirigé le Mali de 1968 à 1991.

"Ce monsieur raconte n'importe quoi, des mensonges fabriqués de toutes pièces", soutient-il.

Au sein de la société civile, Moctar Sy, du mouvement Génération engagée, estime pour sa part que ce livre ne devrait pas paraître en ce moment précis.

"Cette parution intervient à un moment très mal choisi pour la simple raison qu'au moment où le président de la transition appelle au dialogue, au rassemblement et à l'unité nationale, pour faire face ensemble aux défis, c'est le moment que le Premier ministre actuel choisit pour faire paraître un livre qui pointe du doigt des éminentes personnalités du Mali, des faits personnels, des situations personnelles vécues par l'auteur qui pourraient faire croire à des considérations personnelles. Je crois que le Mali n'a pas besoin de cela aujourd'hui."

"Il relate les faits"

Mais pour Allaye Bocoum, conseiller spécial du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, "On produit un livre quand on le veut."

Toujours d'après ce proche de l'actuel locataire de la primature, son mentor ne viserait personne.

"Il ne s'attaque à personne, mais quelle attaque personnelle Choguel a fait dans son livre ? Au contraire, il relate les faits. Mais comme on le dit en politique, beaucoup de gens en veulent aux politiques sans savoir ce que c'est la politique, la gestion de la cité. On y vient avec son caractère et sa façon d'être. Quand on est voleur, on y vient, on vole. Quand on est honnête, on y vient, on travaille honnêtement. Donc la politique ne change le caractère de personne, chacun y vient et il démontre qui il est. Et c'est exactement ce qu'il dit dans le livre, il relate les faits. Maintenant, ce qu'il relate, c'est bien qu'il le fasse du vivant de ceux-ci afin qu'ils apportent la contradiction", estime Allaye Bocoum.

Dans cet ouvrage, une autobiographie, Choguel Kokalla Maïga revient sur les grandes étapes de sa vie de 1962 à 2024. Il parle de ses motivations politiques, de ses relations avec les présidents Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Kéita et l'actuel président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta.

Les proches d'Amadou Toumani Touré, qui a dirigé le Mali de 2002 à 2012, l'accusent "d'ingratitude."

Choguel Kokalla Maïga dans un autre passage de son ouvrage, critique le rôle qu'aurait joué le ministre d'Etat, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, dans l'organisation des Assises nationales de la refondation, tenues en décembre 2021 à Bamako.