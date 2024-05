Ile Maurice: Un téléphone a coûté la vie à Goolam Khodabux

Goolam Khodabux, 60 ans, est décédé jeudi d'une hémorragie intracrânienne après six jours à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jeetoo à Port-Louis. Cet habitant de Terre-Rouge avait été battu le vendredi 3 mai, lors d'une violente altercation entre deux groupes de la capitale. Les funérailles du sexagénaire ont eu lieu jeudi soir. Des patrouilles ont été lancées dans différentes régions de la capitale car la police craint une nouvelle rixe pour venger sa mort.

Sept personnes ont été arrêtées après cette rixe sous une charge provisoire de «grave agression» modifiée en meurtre après son décès. L'enquête est menée par les hommes du SP Seebaruth de l'équipe d'investigation des crimes majeurs du nord. Les sept suspects en détention sont : Amaanullah Issa Bacsoo, 31 ans ; Julien Kenwell Marie, 28 ans ; Sharaad Usamah Kurmally, 23 ans ; Nadhir Khan Chetty, 31 ans ; Meraj Bageerutty, 32 ans ; Nawfal Khodabaccus, 28 ans ; et Nasif Hossenboccus, 25 ans. Les deux derniers ont été appréhendés tandis que les cinq autres se sont rendus d'eux-mêmes à la police. Ils ont tous comparu devant le tribunal de Port Louis vendredi pour leur nouvelle inculpation provisoire et sont retournés en cellule.

Selon les informations recueillies, une affaire de téléphone serait à l'origine de cette rixe. Un habitant de Camp-Yoloff se serait rendu à Karo Kaliptis. À un moment donné, son téléphone a sonné et des individus sur place ont cru qu'il était un informateur de la police et qu'il comptait prendre des photos. Une violente dispute a éclaté et les individus lui ont pris son téléphone et il a dû prendre la fuite. Au lieu de se rendre au poste de police pour signaler le vol de son téléphone, cet habitant de la capitale s'est précipité chez Issa Bacsoo, 31 ans, une figure influente de Camp-Yoloff, proche d'un politicien.

Quelques minutes plus tard, il a appelé ce numéro et un certain Danté aurait répondu. L'habitant de Camp-Yoloff lui aurait demandé de lui restituer son téléphone. Le rendez-vous a été fixé au rondpoint de Camp-Yoloff mais sur place, les choses ont dégénéré lorsque les «amis» de ce dernier et l'autre groupe se sont affrontés, d'autant plus que les deux parties étaient armées. Le propriétaire du téléphone n'aurait pas participé à la bagarre. Sur les images des caméras de Safecity, les enquêteurs ont pu voir trois membres du gang Bacsoo arriver sur deux motos pendant qu'une voiture noire s'est arrêtée devant eux, avec à son bord Goolam Khodabux.

Les deux groupes se sont affrontés et l'habitant de Terre-Rouge s'est retrouvé seul face aux trois hommes à moto. Il a ensuite été frappé à terre et a reçu plusieurs coups de sabre et de matraque. Son fils et un proche ont également été blessés et sont toujours à l'hôpital. À l'arrivée des policiers, les blessés ont été transportés à l'hôpital. Goolam Khodabux a reçu les premiers soins avant d'être transféré aux soins intensifs. Nadeem Beekhun, qui intéressait la MCIT North après ces violents incidents, s'est rendu à la police vendredi avec son avocat Me Ridwaan Toorbuth. Ce travailleur social très connu, habitant de Plaine-Verte et proche du député MSM Salim Abas Mamode, a nié sa participation directe ou indirecte à cette rixe sanglante. Son interrogatoire doit se poursuivre.