Maroc: Larache - Un colloque explore l'impact des systèmes d'information sur la gestion des finances publiques

La faculté polydisciplinaire de Larache a organisé samedi une conférence scientifique visant à explorer le rôle des systèmes d'information dans la gestion des finances publiques.

Cette réunion a rassemblé des experts en gestion et en politique financière publique pour discuter des principes fondamentaux de la gestion financière, du budget public et des finances publiques, ainsi que des mécanismes de gestion financière et des législations y afférents.

Les discussions ont porté sur l'importance de la comptabilité financière et du système de comptabilité publique, ainsi que sur l'évolution de la législation régissant les finances, rapporte la MAP.

Animée par des membres du Forum des chercheurs du ministère de l'Economie et des Finances (FCMEF), cette rencontre a également discuté des questions liées aux évolutions de la gestion financière en lien avec les enjeux de développement et sociaux.

Parmi les sujets abordés figurent, en outre, le système de gestion des finances publiques, les réformes de gestion et les nouvelles orientations en accord avec la loi de Finances.

Dans ce sens, les intervenants ont mis en lumière les rôles escomptés des finances publiques dans la mise en oeuvre des projets de développement et le soutien de l'activité économique.

Les participants à cette rencontre ont aussi examiné l'adaptation des systèmes d'information à la législation régissant les finances et aux réformes qui y sont associées.

A ce titre, l'accent a été mis sur les règles de gestion budgétaire et le système de gestion des informations financières, ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre du budget public et des opérations financières et comptables qui y sont liées.

Il est à noter que cette rencontre s'est tenue via la plateforme numérique de l'Université Abdelmalek Essaâdi "Future gate".