Ile Maurice: Manque de considération - Roulette russe des syndicats

Ashok Subron, le négociateur syndical, insiste sur le message enough is enough concernant les résultats des réunions avec la direction des casinos. La semaine dernière, les membres de la Casino Employees Union (CEU) et lui ont encore fait face à un échec. Considérant cela comme un manque de respect, le dirigeant de la General Workers Federation (GWF) appelle le Managing Director de la State Investment Corporation (SIC) et le ministre des Finances à intervenir.

Quatre mois se sont écoulés depuis le début des discussions entre la direction des casinos et le syndicat. Malgré plusieurs recommandations, certaines remontant à 2022, le syndicat constate un manque de progrès et le sentiment de tourner en rond s'installe. Ashok Subron a exprimé son mécontentement : «Nous avons abordé la révision salariale, les conditions d'emploi et la mise en place d'un accord de procédure, mais nous ressentons de plus en plus un manque total de respect envers les employés, ce que nous ne pouvons tolérer.» Il a ajouté : «Les sujets que nous avons déjà traités et sur lesquels nous avons trouvé des solutions sont constamment remis en question. Certaines personnes se présentent comme des experts, ce qui nuit aux négociations.»

Il a exhorté le directeur de la SIC et le ministre Renganaden Padayachy à ouvrir une enquête sur la lenteur des négociations. «Depuis 2022, les travailleurs auraient dû bénéficier d'une augmentation de salaire et d'une révision des conditions de travail, mais cela n'a toujours pas été réalisé. Même les accords déjà conclus, tels que les subventions pour les uniformes ou leur fourniture, ne sont pas respectés. Malgré le caractère semi-public de ce secteur, les employés sont loin de recevoir leur dû.» Face à ces lacunes, la CEU et le GWF ont appelé les travailleurs à se préparer à une mobilisation. «Nous ne pouvons pas permettre à ceux qui sont bien rémunérés au sein des casinos de continuer à nier les droits des travailleurs. Nous nous dirigeons vers un conflit industriel grave dans ce secteur.» Ashok Subron a annoncé qu'une réunion avec la direction de la SIC est prévue le 16 mai pour discuter des salaires et il espère qu'une réaction positive sera obtenue d'ici là.

Le président de la CEU, Jayen Moorghen, a rejoint les positions du négociateur syndical et a critiqué l'indifférence de la direction quant au retard pris pour l'augmentation des salaires. «Les promesses n'ont pas été respectées. Des promotions sont accordées dans les casinos sans qu'il n'y ait de postes vacants, ce qui est préoccupant. Si les autorités ne prennent pas conscience de la situation, nous serons contraints de faire entendre nos voix dans la rue, comme nous l'avons déjà fait par le passé. C'est la victoire qui prévaudra.» Une rencontre avec la presse est prévue aujourd'hui pour discuter de la situation dans les quatre casinos gérés par la SIC.