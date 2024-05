Cote d'Ivoire: Sportivement - Le rêve olympique du pays

Paris accueillera les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août prochain. La Côte d'Ivoire sera représentée dans plusieurs disciplines, avec des chances notamment au taekwondo, en athlétisme, et pourquoi pas en escrime, avec Jérémy Fafa et Maxime Isabelle...

Paris 2024 sent la Côte d'Ivoire. Au-delà de la joie des athlètes du pays qui se battent sur le terrain pour y être, le sort a mis en lumière, la semaine dernière, deux légendes ivoiriennes. Didier Drogba et Basile Boli ont marqué le premier jour du relais de la flamme dans la cité phocéenne, à Marseille (France).

D'abord Basile Boli qui a transporté la flamme, qui est passée par d'autres mains, notamment celles du quadruple champion de la Nba Tony Parker et Jean-Pierre Papin. Ils ont tous traversé la ville de Marseille bouillonnante de ferveur, avant de passer la main à Didier Drogba qui a eu l'honneur de toucher en dernière position l'illustre torche, pour enflammer le Vélodrome.

Le premier porteur de la torche a été Basile Boli, ancien joueur mythique de l'Om. Tandis que Didier Drogba est le joueur qui a le plus fait rêver les supporters de l'Olympique de Marseille. Toutes les deux légendes sont ivoiriennes d'origine.

« Paris c'est loin, mais à côté... Une telle fête planétaire sans la Côte d'Ivoire est inimaginable », disait un ancien ministre des Sports, faisant allusion aux liens historiques entre les deux pays.

Avouons-le : ces Jeux olympiques ont quelque chose de particulier. Paris 2024 a, quelque part, une odeur ivoirienne.

A l'heure actuelle, l'essentiel des athlètes qui participeront à la fête parisienne sont connus. En attendant certaines épreuves de qualification prévues dans les semaines qui précéderont l'ouverture de ce rendez-vous planétaire. C'est à cette période-là que l'on connaîtra l'intégralité des candidats aux médailles.

Pendant ce temps, toute la Côte d'Ivoire se met à rêver. Le pays a, en tout neuf athlètes qualifiés officiels. Cheick Cissé Sallah (+ 80 Kg), Ruth Gbagbi (-67 Kg) et Astan Bathily (+67 Kg) combattront pour le compte du taekwondo, Marie-Josée Ta Lou (100 m, 200m et 4X100 m Dames), Cissé Naboundou (200 m et 4X100 m dames), Jessika Gbaï (200 m et 4X100m dames) et Murielle Ahouré (4X100 m dames) en athlétisme et deux escrimeurs, Maxime Isabel Esteban (Fleuret) et Jérémy Fafa (Fleuret).

En effet, si la Chine, les États-Unis et d'autres nations comme la France, pays organisateur, se battront pour le podium du nombre des médailles lors des Jeux de Paris, de nombreux pays misent sur un ou une athlète.

C'est le cas de Cheick Cissé (taekwondo), le premier champion olympique ivoirien en 32 ans. Cheick Cissé qui s'est qualifié pour les JO de Paris en remportant le grand prix mondial de taekwondo de Manchester semble avoir adopté définitivement sa nouvelle catégorie de poids lourds (+ 87 Kg).

Mais aussi de Ruth Ggabi, qui a décroché la médaille d'or lors de l'Open de Croatie et par la même occasion son ticket pour les Jeux olympiques Paris de 2024. C'était en octobre 2023.

A moins de deux mois de la fête planétaire, ces deux taekwondo-in qui se sont retirés pour peaufiner leur forme ont fière allure. C'est pareil pour la sprinteuse Marie-Josée Ta Lou (100 et 200 m), et l'équipe du relais 4X100 m qui viennent de composter leur ticket aux Bahamas.

C'est la première fois de l'histoire que l'équipe ivoirienne de relais 4X100 m va participer par ses propres moyens (sans aucune invitation du Cio) aux Jeux Olympiques du Comité international olympique (Cio).

En tout cas, ça promet de très bonnes choses pour les Ivoiriens, vu la composition de l'équipe. Que des trains à grande vitesse.