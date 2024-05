Ile Maurice: Un boutiquier agressé par environ huit voleurs

Un boutiquier, âgé de 44 ans et habitant Nouvelle-France, a été retrouvé par la police de Grand-Baie, en bordure de route, samedi, vers 2 heures. Il a été admis à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), à Pamplemousses.

Après sa sortie de l'hôpital, il a fait une déposition, expliquant qu'il a été agressé par huit personnes tout près du Safari Bar alors qu'il était avec un ami avocat. Les malfrats lui ont fait les poches et ont volé la voiture qu'il avait empruntée à ce dernier. La police de Grand-Baie a ouvert une enquête.

Les policiers ont vu un homme inconnu allongé sur le dos, inconscient et saignant abondamment de la tête. Ce dernier a repris conscience et a été interrogé. Il a décliné son identité mais n'a pas été en mesure de fournir d'explication sur ses blessures, étant somnolent. Il a été transporté à l'hôpital SSRN dans un fourgon de police où il a été admis après des soins. Vers 9 heures, un sergent du poste de police de Grand-Baie s'est rendu à l'hôpital et a interrogé le blessé. Mais il a répondu : «Je ferai ma déclaration plus tard. Je ne me sens pas bien.»

À sa sortie, il s'est présenté au poste de police de Grand-Baie et il a expliqué qu'il s'est rendu chez son ami avocat à Arsenal, à 20 heures le 10 mai, dans une Toyota bleue appartenant à ce dernier. Il a laissé la voiture chez son ami et est ensuite allé à Mont-Choisy avec lui dans la BMW de l'homme de loi. Vers 2 heures, ils se sont rendus à Grand-Baie pour manger. À un moment, environ huit personnes se sont approchées de lui, qu'il a reconnues. Ce sont des habitants de Résidence Sainte-Claire, Goodlands. Ces hommes ont commencé à l'agresser, ce qui l'a fait chuter, et l'un d'eux lui a volé son iPhone, sa carte d'identité, ses cartes de la State Bank of Mauritius et de la Mauritius Commercial Bank, ainsi que Rs 162 000 qui se trouvaient dans sa poche. Il a perdu connaissance et a repris ses esprits à l'hôpital.

%

Son ami l'a informé que ses agresseurs avaient pris la voiture, dont la valeur est pour le moment inconnue, à Arsenal. L'avocat a aussi été interrogé et il a confirmé la version de la victime. Il a également déclaré que trois des agresseurs l'ont forcé à leur remettre la voiture. Ensuite, il les a conduits à sa résidence à Arsenal où il leur a remis les clés de la Toyota et ils sont repartis avec elle.