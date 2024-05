Ile Maurice: «Mon frère aimait son travail et sa famille»

Encore un mort sur nos routes. Dans la soirée du samedi 11 mai, il y a eu un accident mortel sur la route nationale à Guibies, Pailles, vers 19 heures. Mohammad Ibrahim Anwar Elahee, un technicien du Central Electricity Board (CEB) âgé de 43 ans et habitant Plaine-Lauzun, n'a pas survécu à ses blessures.

L'accident impliquait une motocyclette de marque Suzuki, de couleur noire, conduite un homme retraité de 62 ans, habitant de Camp-Chapelon à Pailles, et une motocyclette Yamaha, de couleur grise, conduite par Mohammad Ibrahim Anwar Elahee.

Le sexagénaire a été légèrement blessé et le personnel du Service d'aide médicale urgente (SAMU) a été appelé sur place. Après l'arrivée de l'ambulance du SAMU, le médecin a déclaré le décès la victime. Les deux motocyclettes ont été endommagées et transportées au poste de police. Le corps de Mohammad Ibrahim Anwar Elahee a été conduit à la morgue de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses, en attendant une autopsie, sur instruction du Dr Prem Chamane, médecin légiste de la police.

Le frère de la victime a expliqué que Mohammad Ibrahim Anwar Elahee se rendait sur son lieu de travail, et qu'il était le père de trois enfants, âgés de 17, 14 et 11 ans. «Il avait à coeur le bien-être de sa famille et était un père aimant. Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de l'accident, mais je peux vous dire qu'il venait à peine de sortir de la maison quand nous avons appris cette mauvaise nouvelle.»

Selon un communiqué du CEB, Mohammad Ibrahim Anwar Elahee était un assistant load dispatcher affecté au Control Room de Curepipe. Il avait été technicien à Fort-Victoria et opérateur, ainsi qu'assistant foreman à Fort-George. Il avait fait preuve de persévérance et de discipline dans son travail et avait gravi les échelons.