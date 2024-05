Tunisie: Le CAB vise la Coupe de Tunisie ! - Dans la peau d'un favori

Les Cabistes se produiront face aux divisionnaires de Sakiet Edayer en conquérants.

Evoluant sans pression au play-out, les camarades de Taïeb Ben Zitoun vont concentrer désormais leurs efforts sur la Coupe de Tunisie. L'intérêt qui y est accordé n'est pas anodin. Il est dicté par un tirage au sort qui encourage à croire dur comme fer à réaliser un bon parcours dans cette épreuve. Ce faisant, en huitièmes et en quarts de finale, deux équipes issues de divisions inférieures se dressent sur le chemin du CAB.

Certes, on peut penser que rien n'est acquis d'avance mais il est permis d'affirmer que les Cabistes partent avec les faveurs du pronostic et c'est légitime. Dans l'immédiat, dimanche prochain, ils affronteront Sakiet Edayer en déplacement, club divisionnaire qui défendra crânement ses chances. Si les Nordistes venaient à se qualifier au tour suivant, aux quarts de finale, ils joueront contre le vainqueur du match SCBA-JSO mais cette fois-ci au Stade 15-Octobre. Sur le papier, le CAB a de fortes chances d'accéder en demi-finale et qui pourrait dire le contraire ?

Le précédent de l'OCK...

Toutefois, dans ce genre d'épreuve une surprise n'est pas à écarter en cours de parcours. L'EST l'a vérifié à ses dépens au premier tour contre l'OC Kerkennah ! Et c'est ce qui fait le charme de Dame Coupe même si le système mis en place est compliqué, à commencer par la non-participation des étrangers dans des cas précis. Les Cabistes ont l'opportunité d'aller très loin en Coupe.

En effet, l'équipe «jaune et noir» est constituée de jeunes talents qui ne demandent qu'à se surpasser. Dans pareille situation, on voit mal comment ils ne saisiraient pas une aussi belle occasion pour se distinguer ! L'entraîneur Maher Kanzari, qui n'est pas un novice en la matière, exploitera au mieux leurs qualités techniques et saura les motiver comme il se doit pour la bonne cause !