Tunisie: Barreau - Grève générale des avocats aujourd'hui

Le doyen de l'Ordre des avocats, Hatem Mziou, a annoncé que le Conseil de l'Ordre des avocats tunisiens, lors d'une réunion d'urgence tenue hier à la Maison des avocats à Tunis, a décidé d'observer une grève générale dans tous les tribunaux de la République et ce à la suite de la descente policière effectuée samedi dans les locaux de la Maison de l'avocat dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'amener émis à l'encontre de l'avocate Sonia Dahmani.

Mziou a révélé, dans un discours qu'il a prononcé à cette occasion, que le Conseil de l'Ordre a décidé d'un certain nombre d'autres mesures, notamment l'annonce de la tenue d'une conférence de presse mardi prochain (14 mai) et la création d'un observatoire national des avocats pour surveiller toutes les violations affectant les avocats, les journalistes et les citoyens.

Une manifestation symbolique aura lieu également devant les locaux de la Maison de l'avocat jeudi prochain (16 mai).

Il a appelé au boycott du juge d'instruction et de toutes les forces de police mardi, mercredi et jeudi prochains, et à préparer une «conférence nationale» pour défendre les droits et libertés et dénoncer les violations constatées dans la période récente, tout en exigeant la suppression des chapitres 22 à 27 du décret 54 (relatifs à la lutte contre les délits connexes), qu'il a qualifiés de chapitres «honteux».

Mziou a également déclaré que le Barreau déposerait les plaintes pénales nécessaires en raison de l'incident de l'assaut sur la Maison de l'avocat, samedi, par des agents de sécurité qui, selon lui, «étaient masqués», soulignant que les avocats «ne sont pas au-dessus des lois, mais ils exigent le respect de la loi».

Il est à noter que samedi soir, la citation à comparaître émise par le premier juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tunis contre l'avocate Sonia Dahmani a été exécutée, et elle a été emmenée lors d'un sit-in à la Maison de l'avocat, et les agents chargés de l'exécution du mandat d'amener l'ont fait tout en «respectant toutes les procédures légales», selon la déclaration samedi soir du porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna à l'Agence Tunis-Afrique Presse, soulignant que les chefs d'accusation soulevés contre Dahmani «n'ont rien à voir avec son exercice de la profession d'avocat».