Tunisie: De la ligne de but à la ligne de conduite - Entraîneur de gardiens, un poste à part entière

Tarek Abdelim a roulé sa bosse partout dans nos clubs

C'est une réalité. Nos ex-meilleurs gardiens ont d'autres préoccupations que de veiller à la relève du poste. Pourtant, le rôle du gardien de but est devenu l'une des positions les plus tactiques et polyvalentes sur le terrain. Or, pour accompagner cette évolution, il revient à des entraîneurs chevronnés de faire progresser les derniers remparts de demain.

Durant la dernière décade, en Tunisie, peu de gardiens de renom ont basculé vers une carrière d'entraîneur de gardiens de but et même d'entraîneur tout court. Et à propos du sujet qui nous concerne, l'on s'interroge à propos de l'absence des Chokri El Ouaer, Naceur Bedoui, Aymen Balbouli, Khaled Azaiez, Ali Boumnijel, Khaled Fadhel, Ahmed Jaouachi, Rami Jridi, Sofiane Khabir, Jacem Khalloufi, Arbi Mejri, Radhouen Salhi, Boubaker Zitouni et tant d'autres sur le banc de touche ? C'est donc un sujet qui suscite des questionnements et même des interprétations, alors que la fonction de coach des portiers est bien plus que noble en Occident et au Golfe, si l'on pousse encore la comparaison.

En Europe par exemple, de grands gardiens de but sont devenus de grands entraîneurs des derniers remparts et même d'entraîneurs en chef. L'on peut citer les Goethals, Zoff, Baup, Ulrich Ramé mais aussi Joel Bats, Jean Luc Ettori, Peter Shilton, Michel Preud'homme, Badou Zaki pour ne citer que ceux-là. Il ne s'agit donc pas de faire un gros plan sur des exceptions qui ne le sont pas, mais de comparer avec ce qui se fait de mieux au niveau de la planète football, rapporté à notre sport-roi d'élite.

La nouvelle panoplie du portier moderne

Aujourd'hui, en Ligue 1 par exemple, pour accompagner la progression des portiers, les Wassim Naouara, Adel Zouita, Kabil Ben Othman, Rami Souleyman et, à un certain moment, l'inusable égyptien Tarek Abdelalim (qui a veillé sur les répétitions des gardiens de trois clubs parmi le Big-Four tunisien, outre son passage en équipe de Tunisie) sont certes des connaisseurs aguerris dans leur domaine, mais leur rôle ne doit pas se limiter à préparer en vue du prochain match à venir les gardiens, autant sur le plan physique que sur le plan mental. En clair, ces entraîneurs de gardiens, qui ont, pour la plupart, un vécu et accessoirement un CV (on y reviendra), doivent aussi et également se charger du développement du gardien en tant que personne, afin de le préparer au mieux à tous les scénarios sur le terrain et en dehors surtout (une situation de match, une blessure, une contre-performance, un coup de mou, un problème interne ou familial.

Bref, si chez nous , on est encore un peu à la traîne, c'est parce que l'on n'a pas encore admis et assimilé que de tous les membres de l'encadrement, l'entraîneur des gardiens est celui dont le rôle a le plus évolué, surtout à la suite des modifications apportées aux lois du jeu, en particulier depuis l'introduction déjà ancienne de la règle de la passe en retrait. Or, et cela doit devenir la règle dans nos contrées, il n'est plus admissible que les séances des gardiens se déroulent la plupart du temps à l'écart du reste du groupe, car, aujourd'hui, l'entraîneur principal et l'entraîneur des gardiens font travailler les gardiens avec l'ensemble de la défense, voire avec toute l'équipe. Maintenant, outre son rôle premier qui consiste à empêcher le ballon de franchir la ligne de but, le portier est désormais vu comme le 11e joueur de champ.

En l'état, que d'équipes de Ligue 1 gagneraient à profiter de l'expérience d'un certain Aymen Mathlouthi alias Balbouli pour son jeu de pied, son assurance balle au pied et sa lecture du jeu tout court. Qui ne voudrait pas avoir dans son staff Adel Nefzi, un gardien qui a offert le titre au CA en 2008 grâce à une relance propre de plus de 75 mètres? En football, aujourd'hui, il faut être ouvert et inventif. Plus question d'être simplement là à enchaîner les séries de frappes : aujourd'hui, l'entraîneur des gardiens joue un rôle fondamental pour l'équipe et pas seulement pour faire progresser son protégé. En clair, cet élément clé (bien que souvent négligé) a un rôle essentiel pour le succès de l'équipe sur le terrain.

Pour améliorer davantage les compétences d'un gardien de but, quelles que soient ses qualités, sa personnalité, son autorité dans sa zone, sa charpente musculaire et sa taille, longiligne ou pas, un entraîneur de gardiens expérimenté peut l'aider à évoluer volet agileté, mais pas seulement. Là, toujours en se référant au «must» européen en la matière, le rôle du coach des gardiens ne se limite plus à améliorer les compétences techniques, car le volet tactique est devenu tout aussi important. En l'état, cela comprend aussi la prise de décision, pour lire le jeu et prendre des décisions rapides ainsi que précises surtout. Ce faisant, le volet mental est, bien entendu, primordial, puisqu'il s'agit là de faire naître une mentalité de gagnant qui n'est donc pas innée mais susceptible d'être développée (n'est pas Attouga qui veut!). Sommairement, cela comprend l'enseignement pour maintenir la concentration, garder le calme sous pression et avoir confiance en soi pour affirmer sa personnalité et son autorité, tel le cas de Chokri El Ouaer, un meneur qui jouait un rôle significatif en termes de leadership et d'impact psychologique.

Le rapport au savoir a évolué

Aujourd'hui donc, les séances dispensées à coups de tirs dans différentes situations et d'entretien de la condition physique ne suffisent plus. Pion central de l'échiquier, le gardien doit être davantage intégré dans l'équipe et dans le jeu général. Et c'est à l'entraîneur des portiers que cette tâche revient en lui apprenant, par exemple, à travailler de plus belle avec les défenseurs et à maintenir continuellement une bonne communication dans ce domaine. Fondamentalement, le gardien doit être préparé aux défis de l'équipe en premier et avant même le buteur attitré. Cette saison, à titre d'exemple, deux, parmi nos gardiens internationaux auraient pu éviter des buts à leur équipe s'ils avaient anticipé, «marqué leur territoire» en amont (en début de match) par plus de tempérament, de caractère et de prestance.

Ce fut le cas récemment avec le heading d'Oumarou, lors du derby ST-EST où Memmiche a été «absorbé» par la détermination du Nigérien, et quelques mois auparavant avec cette lecture approximative du jeu de la part de Moez Hassen qui aurait dû sortir de sa «zone de confort» et aller chercher Rodrigues après la bévue de Cherifi. Deux exemples, deux situations qui rendent compte d'un défaut dans l'analyse des lacunes des deux portiers, en amont et au demeurant surtout...

Par conséquent, pour toutes ces raisons, il est important que les équipes tunisiennes, de premier plan et surtout formatrices (selon leurs moyens et leurs budget il va sans dire), investissent dans un entraîneur de gardiens de but expérimenté pour optimiser ce qui doit l'être les jours de match sur le terrain. De nos jours, vu l'évolution du football, les tenants des clubs, par le biais du head-coach, doivent accorder davantage de responsabilité à l'entraîneur des gardiens de but, unique «chargé de mission» pour développer les compétences techniques et tactiques des portiers à sa charge.

Les différents types de poignées, le plongeon, les techniques de blocage, les sauts et autres compétences nécessaires pour que le gardien effectue, avec succès, toutes ses tâches ne suffisent plus et il revient forcément à des ex-gardiens d'exception de faire profiter les clubs de leur expérience acquise. Dommage qu'ils soient maintenant, pour la plupart, des intermittents ou des permanents des plateaux TV, alors que si nos clubs leur tendent la main, ils veilleraient efficacement à optimiser les compétences de nos gardiens de manière ciblée, tout bénéfice pour le Team Tunisie, cela va de soi...