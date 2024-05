Tunisie: Mandat d'amener contre Sonia Dahmani - L'Ugtt exprime sa pleine solidarité avec les robes noires

L'Union a appelé toutes les composantes de la société civile à «condamner cette offensive contre le Barreau qui était et est encore à l'avant-garde de la défense des droits et des libertés, de la lutte contre l'autoritarisme, des injustices, et grand défenseur des syndicalistes dans les épreuves qu'ils ont traversées».

L'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) a publié, hier, un communiqué dans lequel elle exprime son entière solidarité avec le corps des avocats tunisiens et ses structures, à la suite de l'exécution, samedi soir, d'un mandat d'amener contre Sonia Dahmani.

L'Ugtt a réitéré son soutien aux avocats dans toutes les formes de lutte qu'ils envisagent de mener, soulignant la nécessité de «demander des comptes aux responsables et auteurs de cette agression».

Ainsi, à la suite de la prise d'assaut de la Maison de l'Avocat par des forces de la sécurité civile, et l'arrestation de l'avocate Sonia Dahmani sous prétexte d'exécuter les directives du ministère public accompagnée de l'attaque d'un certain nombre d'avocats et de journalistes, le bureau exécutif national de l'Ugtt condamne fermement cette agression flagrante et sans précédent contre le Barreau», lit-on de même source.

L'Union a appelé toutes les composantes de la société civile à «condamner cette offensive contre le Barreau qui était et est encore à l'avant-garde de la défense des droits et des libertés, de la lutte contre l'autoritarisme, des injustices, et grand défenseur des syndicalistes dans les épreuves qu'ils ont traversées».

L'Ugtt dit prendre acte de la multiplication des tentatives visant à «étouffer les libertés publiques et privées garanties par la Constitution et les conventions internationales et appelle à la nécessité d'y remédier», selon le texte du communiqué.

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, avait déclaré que la citation à comparaître émise par le premier juge d'instruction du Tribunal de première instance de Tunis contre Sonia Dahmani a été exécutée samedi soir. Zitouna a précisé que le ministère public a chargé les agents de la police d'exécuter le mandat d'amener pour la bonne application de la loi et l'efficacité des recherches en cours, confirmant avoir insisté sur «le respect de toutes les procédures légales». Zitouna a souligné que les chefs d'accusation contre Dahmani n'ont rien à voir avec l'exercice de la profession d'avocat.