Tunisie: Ligue 1 / Play-off - 7e journée - EST-ESS (3-2) - L'Espérance renverse la table

Chassé-croisé et victoire de l'EST sur un penalty accordé en fin de match.

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Temps printanier. Pelouse en bon état. Public nombreux. EST-ESS (3-2). Buts de Raki Aouani (12'), Silva Rodrigo (17'), Ghacha (58'), Barhoumi (67') et Meriah (85') sur penalty. Arbitrage de Houssem Boulaares assisté de Mohamed Bakir et Wael Hannachi. Quatrième arbitre : Achref Harakati. Commissaire de match : Foued Bahri. Arbitre VAR : Jalel Sahbani. Assistant VAR : Khaled Souyah. Assesseur TV : Slim Belkhouas. Expulsion de Ghdamsi pour somme d'avertissements.

EST : Amanallah Memmiche, Mohamed Ben Ali, Yassine Meriah, Ghaith Ouahabi, Mohamed Amine Ben Hamida, Roger Aholou, Houssem Tka (Bouguerra), Ghailane Chaalali (El Ayeb), Houssem Ghacha (Sowe), Yan Sasse (Ogbelu), Rodrigues Rodrigo.

ESS : Ali Jemal, Ghofrane Nawali, Slah Ghedamsi, Fraj Ben Njima, Houssem Ben Ali (Mohamed Amine Naoui), Louay Ben Hassine, Jacques Mbé, Oussema Abid, Assil Jaziri, Yassine Chamakhi, Raki Aouani.

Que des parités et une défaite face à l'EST à l'aller, avant d'en découdre hier avec le leader, l'on note que le bilan de l'Etoile est famélique au play-off, et n'eussent été les points bonus, l'ESS serait distancée davantage au classement. La nécessite d'enrayer le cycle a donc coïncidé avec le classico face à l'EST hier pour des Etoilés avides de rachat et de victoires surtout.

L'EST, à son tour, restait sur une défaite au Bardo face au ST, sans oublier le revers accusé à Kerkennah en Coupe de Tunisie. Une sombre série pour un leader qui a jusque-là vu son avance sur son dauphin usémiste fondre comme neige, d'où l'impératif de victoire hier face à l'Etoile du Sahel, un onze qui ambitionnait quant à lui de monter sur le podium en cas de succès à Radès. d'un côté, une EST tenue de se rafraîchir dans l'optique de la finale de la C1, et de l'autre, une Etoile qui court derrière son premier succès de rang, performance qui lui permettrait de monter sur le podium.

Action-réaction...

Sans round d'observation, l'EST pousse puis s'installe. L'ESS, à son tour, impose son plan, soit contenir avant tout, et se projeter sur contres éclair. 10' de jeu et rien de concret jusque-là entre l'Espérance de Cardoso et l'Etoile de Ben Sassi. 12', ultraréaliste, l'Etoile ouvre le score sur une demi-volée de Raki Aouani. Scénario idéal pour les visiteurs mais pas pour longtemps. 17', le leader remet les pendules à l'heure, Silva Rodrigo est passé par là avec un nouveau but à son compteur. La demi-heure qui suit, les deux formations percutent, l'EST pousse, l'ESS s'interpose et se redéploie, mais on en restera là pour ce premier half. De retour de pause, dix minutes passent sans aucune occasion digne de ce nom de scorer, mais juste avant l'heure de jeu, Ghacha persiste et signe pour l'Espérance.

L'EST renverse donc la table à quinze minutes de la fin mais c'était compter sans le talent de Raki Aouani. 67', Aouani déboule, se déjoue de Meriah et sert Barhoumi sur un plateau qui égalise pour l'ESS. Match relancé à présent. 72', l'EST reprend le match en main, mais Sass sur coupfranc enveloppé rate le cadre. 79', un contact Ghdamsi-Rodriguo dans la surface (les deux se tiennent les maillots) n'échappe pas à l'arbitre qui, après le «VAR Check», siffle un penalty transformé par Meriah. Le match s'achève sur un but manqué de peu par Rodrigo, et au final l'EST renoue avec la victoire alors que l'Etoile n'a pas encore gagné au play-off.