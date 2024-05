Tunisie: Expatriés - L'Europe validée pour Skhiri

Une place en compétition continentale avec Francfort est assurée pour l'international tunisien.

Elyès Skhiri et l'Eintracht Francfort, 6e au classement de Bundesliga, ont obtenu le point du nul (1-1) face au Borussia Mönchengladbach, suffisant pour se qualifier soit en C4 Conférence Europa ou mieux encore en C3 Europa League. A noter que Skhiri a été remplacé à la 76' face au Borussia. Le milieu d'Union Berlin, Aissa Laidouni, est quant à lui resté sur le banc lors de la défaite (3-2) à Cologne. A présent, ce sera la grande bataille avec Mayence pour au moins une place de barragiste pour se maintenir.

Montassar Talbi entre Lens et Rennes

En coulisses, le Stade Rennais et le RC Lens se livrent actuellement une bataille acharnée pour gagner les faveurs de l'axial de Lorient, Montassar Talbi, 25 ans. Convoité par des « Sang et Or » en quête d'un digne successeur à Kevin Danso, Talbi est également ciblé par Rennes qui souhaite blinder son arrière-garde dans la perspective du départ d'Arthur Theate. Attendons voir.

Ghandri solide au poste

Le défenseur central d'Akhmat Grozny 10e en ligue russe, Nader Ghandri, continue d'enchaîner les bonnes performances. En atteste la 5e victoire de suite d'Akhmat (2-0) face à Kryliya Sovetov qui l'éloigne des barrages pour la relégation. Ghandri a disputé toute la partie.

Hadj Mahmoud gagne à Berne

Lugano s'est payé le scalp des Young Boys (1-0). Le milieu offensif de Lugano, Mohamed Hadj Mahmoud, a disputé un match moyen dans l'ensemble, avant de sortir à la 65'.

Et de quatre pour Cherni

Le latéral gauche de Laval, Mohamed Amine Cherni, y est allé de son propre but, d'un tir du pied droit lors de la défaite (1-2) face à Troyes.

Cherni ne risque pas de rester en Ligue 2 et serait pisté par Brest et des écuries de Ligue 1. Plus haut au classement, le latéral droit titulaire d'Angers, Yan Valery, vainqueur d'Annecy (2-1) est à un succès du retour en Ligue 1.

Zaddem tombe contre Pyramids

Moataz Zaddem et Fakhreddine Ben Youssef, sociétaires d'Al Masry, se sont inclinés face à Pyramids (0-1). Zaddem a récolté un carton jaune avant de sortir à la 71'. Quant à Ben Youssef, auteur d'une bonne sortie, il a quitté la pelouse à la 93'.

Ayari s'impose au Canada

Le milieu de terrain Hassan Ayari s'est imposé avec la réserve de Toronto FC (1-0) face à la lanterne rouge Huntsville City. Il a été remplacé à la 65'. Le club canadien occupe la 8e place de la Conférence Est, en MLS next pro.

Une demi-heure pour Ben Slimane

Anis Ben Slimane, remplaçant à Sheffield United, est entré à la 55e lors de la défaite face à Everton (1-0). Ben Slimane a réussi 86% de ses 14 passes.

Une mi-temps pour Ben Romdhane

Mohamed Ali Ben Romdhane, milieu de Ferencvaros, s'est incliné dans un match sans enjeu a Diosgyor (2-0). Remplacé à la mi-temps, il pourrait entrer en cours de jeu lors de la finale de Coupe de Hongrie face à Paksi, jeudi prochain, après avoir manqué la demi-finale en restant sur le banc. Doublé en vue pour la bande à Stankovic ?

Haykel Chikhaoui victorieux

Le milieu de terrain et ex-monastirien Heykel Chikhaoui s'est imposé avec Ajman, 8e de la ligue émiratie, face à Al Bataeh (2-0). Chikhaoui est sorti à la 65' de jeu.