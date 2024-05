Gabon: Le Chef de l'État échange avec le Président de la BAD

Libreville, le 12 mai 2024-Après avoir effectué un séjour de 72 heures dans la province de l'Ogooué-Lolo, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec monsieur Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Honoré d'avoir été reçu par le Président de la Transition, le Président de la BAD a tenu à adresser ses félicitations au Chef de l'État pour le bon déroulement du processus de transition entamé depuis le 30 août dernier ainsi que le respect de la feuille de route et le caractère inclusif dudit processus.

Le financement de projets prioritaires dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures routières et portuaires entre autres sujets ont été au centre des discussions entre le Président de la République et son hôte.

Le Président de l'institution monétaire continentale a rassuré le Chef de l'État quant à l'accompagnement de la BAD dans la mise en oeuvre d'un projet d'assainissement et d'adduction en eau potable et desserte en électricité, de l'axe routier Ndende-Doussala- Congo, le développement d'activités sur le port d'Owendo pour une meilleure intégration régionale, et la construction d'une banque nationale pour l'entreprenariat des jeunes entre autres projets.