Congo-Kinshasa: A Kolwezi, une conférence sur l'électricité met l'accent sur la diversification des sources d'énergie au pays

La septième édition de la Conférence sur l'électricité s'est clôturée le samedi 11 mai à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Pendant trois jours de travaux, un large éventail de sujets a été abordé, mettant en lumière l'importance de la diversification des sources d'énergie dans le pays, notamment en ce qui concerne l'exploitation du cobalt, du lithium, des composants clé dans la fabrication des batteries électriques.

L'un des moments forts de cette conférence a été l'intervention du professeur Jean-Marie Kanda, Directeur du Centre africain d'excellence pour les batteries, qui a souligné l'urgence de diversifier les sources d'énergie pour remédier au déficit énergétique en RDC.

Le Professeur Kanda a expliqué : "Le centre africain d'excellence pour les batteries a encouragé et continue à mener des démarches pour solliciter en fait ce que l'on peut appeler un mix énergétique. Au-delà de la production de l'énergie électrique par l'hydro électricité il est encouragé le développement des parcs photo voltaïques et ces parcs peuvent être soutenus aussi par l'acquisition et le développement des batteries stationnaires afin de garantir une accumulation de l'énergie mais il y a lieu de favoriser aussi le développement des énergies renouvelables en RDC"

La diversification des sources d'énergie pourrait contribuer à réduire la dépendance excessive à l'hydroélectricité et à atténuer les pénuries énergétiques qui ont un impact significatif sur le développement économique et social du pays.

La conférence a également offert une plateforme d'échange d'expertise et de bonnes pratiques entre les acteurs nationaux et internationaux de l'industrie de l'énergie, ouvrant ainsi la voie à de potentielles collaborations et initiatives visant à renforcer le secteur énergétique congolais.