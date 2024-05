Afrique Centrale: Transport fluvial - La RCA obtient des entrepôts au port autonome de Brazzaville

Le ministre centrafricain des Transports et de l'Aviation, Herbert Gotran Djono-Ahaba, s'est entretenu le week-end avec son homogue congolais de l'Economie fluviale et des Voies navigables, Georges Mbacka. Il était venu négocier un quai d'accostage de bateaux et des entrepôts de transit au port autonome de Brazzaville.

« Je suis venu en visite de travail au Congo, laquelle visite m'a conduit avant tout à Pointe-Noire en compagnie du ministre des Transports et de l'Aviation civile. Ce matin, j'ai échangé avec mon collègue chargé de l'Economie fluviale, avec qui nous avons discuté des modalités d'affectation à la République centrafricaune (RCA) des quais d'accostage de bateaux et d'un entrepôt de stockage de marchandises au port de Brazzaville. Notre pays ne disposant pas de façade maritime, son trafic maritime ne se fait que via Brazzaville », a expliqué le ministre centrafricain des Transports, Herbert Gotran Djono-Ahaba.

Pour améliorer le trafic entre les deux pays, à travers le fleuve Congo et la rivière Oubangui, les deux responsables ont relevé la nécessité de renforcer les capacités techniques et opérationnelles du Service commun d'entretien des voies navigables (Gie-Scevn). Une société qui s'occupe de l'entretien du fleuve afin de fluidifier la navigabilité entre Brazzaville et Bangui. A cet effet, le ministre centrafricain a fait savoir que des négociations sont actuellement en cours avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui vont appuyer le Gie-Scevn dans sa mission.