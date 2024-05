Congo-Brazzaville: Commémoration - L'ambassade de Russie se souvient de la victoire de 1945

L'ambiance à la Maison russe de Brazzaville a été rythmée, le 9 mai, par la commémoration de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique dénommée la Seconde Guerre mondiale par d'autres peuples.

« C'est la victoire de notre pays qui a jeté les bases de la décolonisation ultérieure de l'Asie et de l'Afrique. Notre responsabilité devant le passé et l'avenir est de tout faire pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus ni à Moscou ni à Donetsk, ni à Luhansk ni ailleurs dans le monde », a déclaré l'ambassadeur de Russie au Congo, Ilias Iskandarov, en présence du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et d'autres officiers généraux présents à cette commémoration.

Cette victoire qui date de 79 ans n'a pas seulement posé les bases ayant conduit à la décolonisation mais aussi celles ayant abouti à la modification de la carte politique de la planète.

Dans un discours appuyé par les projections vidéo, le diplomate russe a indiqué que la victoire lors de la Grande Guerre patriotique est aussi considérée comme celle sur le fascisme qui, a-t-il précisé, malheureusement subsiste encore en Ukraine aujourd'hui. « Seule une nation qui a connu les horreurs de la guerre peut aimer, soigner et protéger les siens, être loyale envers ses amis et partenaires. Et c'est ce que notre pays a prouvé à maintes reprises en Afghanistan, en Irak, en Lybie et en Syrie », a fait savoir l'ambassadeur de Russie.

Par ailleurs, saluant l'hospitalité congolaise, le diplomate Ilias Iskandarov a révélé qu'en terre congolaise, précisément à Pointe-Noire, capitale économique, vit Irina Andreyevna Prokopenko, un vétéran de la Grande Guerre patriotique. Le président russe, Vladimir Poutine, lui a adressé les félicitations à l'occasion de cette commémoration.