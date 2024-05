Congo-Brazzaville: Enseignement - Des revendications sur l'application du statut particulier des agents de l'éducation

Réunie en assemblée générale extraordinaire le 12 mai à Brazzaville, l'Association libre des enseignants du Congo a formulé des revendications dont, entre autres, la publication de l'arrêté interministériel fixant les montants et les conditions d'attribution des primes et indemnités accordées aux enseignants, conformément aux articles 54 et 55 du statut particulier des cadres et agents de l'éducation nationale.

Dans une déclaration qui a sanctionné les travaux de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association libre des enseignants du Congo, des problèmes auxquels le gouvernement devrait trouver des solutions ont été posés en vue d'améliorer la situation des travailleurs du secteur de l'éducation nationale, notamment l'enseignement général, professionnel et technique.

« Publier les textes d'intégration, campagne de recrutement 2023, dans un délai raisonnable ; régulariser le paiement de bourses des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation ; du ministère de l'Enseignement technique et professionnel », indique la déclaration, soulignant, par ailleurs, la nécessité de recruter tous les enseignants communautaires et volontaires qui sont réellement sur le terrain.

Autre problème, les notes de prise de service. L'Association libre des enseignants du Congo réclame, en effet, la reconnaissance des premières notes de prise de service dans toutes les démarches administratives, conformément à l'article 2 des textes d'intégration ou d'engagement. « Si le gouvernement ne prend pas en compte nos premières notes de prise de service, l'ancienneté de ceux qui ont accepté d'aller travailler comme bénévoles ne sera pas reconnue ; ils ne peuvent pas bénéficier des rappels de solde. Prendre une nouvelle note de service, c'est ne pas reconnaître le travail fait en amont », a expliqué le président national de l'Association libre des enseignants du Congo, Victorien Gildas Liele.

« Nous, membres de l'Association libre des enseignants du Congo, comptons sur le sens élevé de responsabilité du gouvernement, attendons de ce dernier des solutions adéquates aux préoccupations susmentionnées », conclut la déclaration.