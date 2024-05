Afrique Centrale: Corridor Brazzaville-Bangui-N'Djamena - La BAD réitère son appui pour la poursuite des travaux

La Banque africaine de développement (BAD) est le principal bailleur de fonds du projet de corridor 13 censé relier la République du Congo, la Centrafrique et le Tchad. Elle promet d'octroyer un nouveau crédit pour les travaux de finition de la partie congolaise, six mois après le déblocage d'une tranche de 108 milliards FCFA en faveur de la partie centrafricaine.

La réalisation du corridor 13, la route bitumée reliant les trois pays, figure parmi les principaux projets intégrateurs de la sous-région Afrique centrale et de la BAD. La mise en service de ce corridor devrait à terme faciliter les échanges commerciaux et la circulation des personnes. Son état d'avancement a été au menu de la rencontre, le 12 mai, à Oyo dans la Cuvette entre le chef de l'État, Denis Sassou-N'Guesso, et le président de la BAD, Akinwumi Adesina.

L'appui financier de la BAD va s'ajouter à celui de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC). « Nous avons discuté de la deuxième phase du projet. La banque a déjà mis à la disposition de la République centrafricaine un montant total de 272 millions de dollars, soit environ 165 milliards FCFA, pour la réalisation du tronçon intérieur du pays. Pour la partie qui concerne le Congo, il a bénéficié d'un financement de 57 millions de dollars par la BDEAC. Concernant la deuxième phase de ce même projet, la banque va accorder son soutien pour les travaux de finition », a assuré Akinwumi Adesina.

Outre le corridor Brazzaville-Bangui-N'Djamena, Denis Sassou N'Guesso et Akinwumi Adesina ont aussi évoqué le projet intégrateur pont-route-rail Kinshasa-Brazzaville. Les deux hommes semblent être satisfaits de l'avancement de ce projet qui peine depuis plusieurs années à se concrétiser. À en croire le président de la BAD, les derniers réglages du projet ont été bouclés, sans plus de précision sur la mobilisation des financements, environ 335 milliards FCFA pour le démarrage effectif des chantiers.

Concernant la coopération Congo-BAD, Denis Sassou-N'Guesso et son hôte ont entamé des discussions en vue du financement de la construction de nouvelles lignes électriques à partir de Pointe-Noire à Oyo via Brazzaville. Le but de cet axe de coopération est d'améliorer la desserte en électricité perturbée ces derniers temps, notamment à Brazzaville. « La BAD est engagée à aider le président à réaliser ses projets », a conclu Akinwumi Adesina.