Congo-Brazzaville: Fécofoot - Pascal Blin, nouveau directeur technique national

Le technicien français nommé en septembre 2023, après l'appel à candidatures, a promis de mettre à contribution tout son savoir faire pour relever le défi de développer le football congolais pas seulement à Brazzaville ou à Pointe-Noire mais dans tous les départements.

«Je suis ici pour l'accompagnement de tout le football et de toutes les sélections. Je m'appuie sur une large formation et expérience aussi bien en France que dans d'autres pays également et sur d'autres continents. C'est tout mon savoir que je vais mettre à contribution et donner au peuple congolais pour préparer les futures échéances et les futurs défis aussi bien au niveau du football des jeunes que celui des adultes », a déclaré Pascal Blin.

Il a pris officiellement ses fonctions le 11 mai, remplaçant à ce poste Gaston Tchiangana. Pascal Blin a inscrit son programme de développement dans la continuité de ce qui a été fait par son prédécesseur. Mais la mise en place des centres de perfectionnement dans le pays reste un objectif majeur. « Nous n'avons pour l'instant que celui de Brazzaville qui fonctionne et qui doit encore évoluer mais on a aussi d'autres détections à faire aussi bien dans le Sud que dans le Nord qui sont déjà programmées », a expliqué le nouveau directeur technique national, au cours de la cérémonie de passation de service qui s'est déroulée en présence de Daniel Amboulou, secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

« Que la formation des cadres se mette en place dans les départements, que la détection des talents se fasse dans chaque département afin d'ouvrir deux autres centres de perfectionnement, un dans la partie Sud et l'autre au Nord du pays. Mais notre objectif final demandé par la Fédération internationale de football association (Fifa) est d'ouvrir l'académie en septembre 2025 à Ignié », a-t-il ajouté. L'ancien directeur technique national s'est dit prêt à accompagner le nouveau dans l'exercice de ses fonctions.

« Tant que je bénéficierai de mes facultés intellectuelles et physiques, je continuerai à contribuer au développement du football congolais », a déclaré Gaston Tchiangana. Il a témoigné sa reconnaissance au président de la Fécofoot pour la confiance qui lui avait été faite. Daniel Amboulou a redéfini le rôle et les missions du directeur technique national. « Il doit être à la fois un entraîneur, négociateur, visionnaire, gagneur et communicant. C'est donc à la fois un manager, un gestionnaire et un leader », a-t-il dit.

Le directeur technique national, a-t-il ajouté, est le responsable de l'ensemble des équipes nationales du Congo, mais il n'est pas sélectionneur. Il est responsable de la formation et du perfectionnement des cadres, de la coordination des actions entre la Fédération et le football scolaire et universitaire, de la nomination des entraîneurs nationaux... Pascal Blin a découvert le Congo en 2021 lorsqu'il est venu former des formateurs avec son collègue expert Fifa.