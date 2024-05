Congo-Brazzaville: Judo - La Fédération installe la toute première ligue du département des Plateaux

Une délégation de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), conduite par son président, Me Neyl Francis Ata, a séjourné du 10 au 12 mai à Djambala, dans les Plateaux. Elle a organisé l'assemblée générale ordinaire consacrant ainsi le tout premier bureau de la ligue départementale de judo dans ce grand département.

Depuis la mise en place de la Fédération en 1964, le judo n'a jamais été pratiqué officiellement dans les Plateaux. C'est désormais chose faite. Le bureau exécutif fédéral vient de réaliser le plus grand souhait des judokas congolais, en général, et ceux du département des Plateaux, en particulier. Contrairement aux bureaux précédents, celui dont le mandat est en cours a concrétisé sa politique concernant la promotion du judo dans tous les départements du Congo.

L'opération de mise en place de la première ligue départementale de judo des Plateaux s'inscrit dans le programme fédéral et vise la promotion et la vulgarisation de cette discipline sur toute l'étendue du territoire national.

Le tout premier bureau de la ligue départementale de judo et disciplines associées des Plateaux est composé de onze membres et trois autres de la commission de contrôle et vérification. Il est dirigé par Gildas Kibokiri, suivi de Stève Miamboula, Manuel Nkounka et Raphael Ngami comme 1er, 2e et 3e vice-président. Cyrus Golamon occupe le poste de secrétaire général, secondé par Gaël Monka pendant que Megnale Louowe et Crol Miantsou ont été élus en qualité de trésorier général et trésorier général adjoint. Jean Edouard Ngoulou, Modeste Mantsoumou, Junior Diatoulou sont les membres. Au niveau de la commission de contrôle et vérification, les acteurs retenus sont Odilon Massamba, Cédric Ngalibaki et Alden Mboussa.

Gildas Kibokiri a assuré qu'il mettra toute son énergie en jeu afin de faire des localités des Plateaux les socles du judo congolais. Grâce aux efforts des autres membres du bureau, il s'est engagé à collaborer avec les autorités compétentes afin de réussir sa mission.

La mise en place de cette ligue s'est déroulée en présence du représentant de la préfecture et a été supervisée par la directrice départementale des Sports et de l'Education physique des Plateaux, Estelle Lucie Victoire Boukaka.

« Nous sommes au rendez-vous du meilleur choix des personnes qu'il faut aux responsabilités qu'il faut. Étant donné que la salle est pleine, cela signifie que vous êtes motivés et votre engagement me réjouit. Nous avons besoin de résultats car vous avez reçu le matériel qu'il faut. Depuis que je reçois les délégations sportives ici dans le département des Plateaux, sincèrement c'est la plus grande délégation sportive et je constate qu'il y a du sérieux. Je vous souhaite pleins succès et merci beaucoup puisque votre présence marque la naissance officielle du judo dans notre département. A cœur jovial, tout ira mieux et pleins succès car les Plateaux regorgent beaucoup de talents », a indiqué la directrice départementale des Sports.

Le président de la Fédération a, pour sa part, prodigué quelques conseils aux dirigeants de la ligue ainsi qu'aux athlètes. « Aujourd'hui 11 mai 2024 s'ouvre une nouvelle page dans l'histoire du judo congolais. La volonté qui nous anime est de mettre en place les instances dirigeantes qui animeront désormais le judo dans le département des Plateaux, car Djambala ne doit pas demeurer à l'écart des activités de la Fécoju-Da. Ceci pour répondre à nos objectifs essentiels, parmi lesquels l'installation des ligues de judo dans les départements. Je vous annonce officiellement que du 18 au 19 mai la Fédération organisera le championnat national dénommé Me Ngakosso-Alvin, à Brazzaville », a déclaré Me Francis Ata.

Avant la visite des clubs, les dirigeants de la ligue ont reçu, en même temps, un don du matériel sportif, notamment les kimonos, ceintures, bâches pour les tatamis, les balances et autres. « Nous étions les plus malheureux mais sachez que les derniers seront les premiers car les œuvres du président de la Fédération boostent notre motivation. Nous ferons de notre mieux pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a indiqué un apprenti du judo club Nkouembali racine de Djambala.

Le rendez-vous est ainsi pris à Brazzaville au championnat national où les membres seront invités comme observateurs. Il faut noter que l'Association congolaise des archers, structure associée à la Fécoju-Da, a profité de cette rencontre des acteurs du judo des Plateaux pour mettre en place sa commission départementale.