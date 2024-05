Congo-Kinshasa: Situation humanitaire dégradante dans l'Est - La Croix-Rouge lance un cri d'alarme au Gouvernement, aux Ambassades et à tous les Partenaires financiers !

La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a tenu, en date du vendredi 10 mai 2024, un briefing sur la situation humanitaire qui prévaut dans l'Est du territoire national. Cet exercice de redevabilité, qui s'est déroulé au Pullman Grand Hôtel, à la Gombe, a connu la participation de nombreux partenaires externes et des diplomates des pays tels que le Japon, l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique. La Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) était également de la partie.

La Croix-Rouge de la RDC, par le Truchement de son Président, Grégoire Mateso, a exprimé son inquiétude au regard de l'augmentation des besoins humanitaires, situation fortement alimentée par l'activisme des groupes rebelles dans plusieurs zones au niveau des provinces de la partie orientale de la RD. Congo. Des besoins primaires en nourriture, abris, eau, articles ménagers et aux soins de santé de qualité ont été soulignés comme étant une priorité à Goma et ses environs ou encore dans les zones de déplacement de Masisi, Rutshuru et Minova. Le Président Grégoire Mateso a, de ce point de vue, appelé à l'implication des partenaires financiers, des Diplomates en poste à Kinshasa, du Gouvernement et de tous les philanthropes patentés afin de permettre à la Croix-Rouge de mener à bien sa mission et de consolider sa vocation d'être un partenaire de référence aux côtés des communautés locales affectées par la crise sécuritaire.

«Notre message est simple et direct, en tant que Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Nous voulons faire plus pour nos familles affectées par cette crise. Faire plus dans la durée accompagnant les familles déplacées et les communautés d'accueil. Je vous invite à soutenir la Croix-Rouge et son action du quotidien comme acteur local et partenaire de référence. Je vous invite à soutenir les principes que nous incarnons et l'impact que nous sommes en mesure de produire dans la vie de milliers des congolais », a-t-il plaidé, dans son intervention de clôture. A la lumière de ses révélations, la Croix-Rouge de la RDC contribue efficacement, avec ses moyens propres, à atténuer le calvaire des communautés locales et ambitionne d'assister 500.000 personnes dans le cadre de son appel au mouvement des populations dans l'Est, initiative lancée depuis le mois de février de l'année en cours. Un Projet à impact visible qui nécessite un budget de 55, 2 millions de dollars américains.

"La Croix-Rouge de la RDC est en première ligne de la réponse dans le Nord-Kivu, avec une capacité d'intervention auprès des personnes déplacées, des communautés hôtes, avec ses volontaires qui vivent au sein des communautés affectées, de chaque côté de la ligne de front. Fort de son réseau de 26 368 volontaires dont plus de 17 000 secouristes dans la province, la Croix-Rouge de la RDC dispose de la confiance des communautés qu'elle sert ainsi que des capacités reconnues dans l'assistance humanitaire, avec des services alimentaires, de santé, d'accès à l'eau et de protection et est en mesure de faciliter la résilience et l'autonomie des communautés affectées.

Nous intervenons également avec une attention constante à la dignité des personnes aidées. C'est le cas pour la mise en oeuvre actuelle du programme de sécurité alimentaire intitulé "Vers la faim zéro : interventions vitales en matière de sécurité alimentaire" qui vise à fournir une assistance humanitaire aux ménages déplacés et aux ménages d'accueil touchés par la violence et d'autres situations de crise dans les provinces du Nord-Kivu et du Tanganyika. Ces interventions d'assistances en vivres ont permis de toucher 145 450 personnes et 23 623 ménages dans le Nord-Kivu », a-t-on renseigné, dans le cadre de ce briefing consacré à la cause des compatriotes en détresse dans l'Est du territoire national, pour de nouvelles mesures qui s'imposent, sous la coordination de la Croix-Rouge de la RDC