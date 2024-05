Congo-Kinshasa: Avec l'appui de l'UNFPA et l'Ambassade de la Norvège en RDC , Formation Professionnelle et Métiers - Antoinette Kipulu Kabenga honore plus de 200 jeunes filles désoeuvrées formées par l'ONG CREEIC

La Ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, Antoinette kipulu Kabenga, a présidé ce samedi 11 Mai 2024 à la concession des régies des travaux de l'Onatra à Limete la cérémonie de clôture des formations qualifiantes organisées par le Cadre de Récupération et d'Encadrement pour l'Epanouissement Intégral des Jeunes, Centre d'Autonomisation la Grâce avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA et l'Ambassade de la Norvège en RDC.

Plus de 200 jeunes filles non scolarisées ont bénéficié de ces formations axées sur la Coupe et Couture, l'esthétique et la Coiffure voire l'informatique et l'alphabétisation.

La cérémonie qui a drainé du monde a été marquée par des discours, des témoignages poignants de quelques filles autrefois livrées à la prostitution, des démonstrations d'aptitudes ainsi que des danses folkloriques.

L'occasion pour la coordonnatrice nationale de CREEJ de dévoiler à tous les tristes réalités vécues par les femmes à pakadjuma, quartier devenu célèbre du fait d'avoir érigée la prostitution comme source principale de revenus de ses ressortissantes peu importe l'âge.

Elle a évoqué d'autres fléaux notamment la drogue et la déperdition scolaire.

Elle a enfin plaidé pour un accompagnement soutenu de ces jeunes car une fois délaissés, ils deviennent des véritables bombes à retardement pour la société.

Prenant la parole, la Représentante de l'UNFPA a rappelé les efforts consentis par son organisation afin de mettre fin aux violences basées sur le genre, à la mortalité maternelle tout en assurant la promotion de la santé de la reproduction.

De son côté, la représentante de la Ministre du Genre, Famille et Enfant a encouragé ces jeunes filles à aller de l'avenir et à ne jamais baisser les bras pour ne pas replonger dans la prostitution.

Pour sa part, la Ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, Antoinette kipulu Kabenga, a loué l'initiative de former cette catégorie marginalisée de la population.

Ce qui est une contribution significative susceptible d'aider à la matérialisation de la vision du chef de l'Etat, celle de former les hommes et des femmes dans différents métiers dans l'optique de constituer enfin une classe moyenne en RDC. .

Notons que la Ministre Antoinette kipulu Kabenga, impressionnée par le travail abattu sur le terrain par le Centre la Grâce récemment agréé par le Ministère de tutelle, en a profité pour lui doter de 10 ordinateurs, 20 machines à coudre ainsi que 4 bourses pour le Maroc accordées aux meilleures lauréates.

Motif de joie pour la promotrice ainsi que toutes les apprenantes du centre.

La manifestation s'est clôturée par la remise des cadeaux à la ministre ainsi qu'aux autres invités de marque.

Il s'agit des fruits de l'exercice de leurs nouveaux métiers.

Une visite des salles de formation s'en est suivie.