Algérie: UA - L'Algérie participe à Malabo à la réunion sur le commerce, tourisme, industrie et ressources minérales

ALGER — L'Algérie prend part aux travaux de la 4ème session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union Africaine (UA) pour le commerce, le tourisme, l'industrie et les ressources minérales, qui débuteront lundi dans la capitale de la Guinée équatoriale Malabo, indique un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

L'Algérie participe aux travaux de cette session qui prendra fin vendredi, avec une délégation de haut niveau conduite par la cheffe de Cabinet du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Mme Souhila Abellache, et regroupant des représentants du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, précise la même source.

Des thèmes à dimension continentale liés aux domaines du commerce, de l'industrie, du tourisme et des minéraux, notamment le e-commerce, les zones économiques spéciales et les start-up africaines, seront débattus lors de cette rencontre, conclut le communiqué.