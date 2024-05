Tunisie: Examen des préparatifs de la réunion du Haut Conseil de coopération tuniso-français en juin à Paris

TUNIS — Une séance de travail tuniso-française s'est tenue, lundi, au siège du ministère des Affaires culturelles, sur les préparatifs du volet culturel de la 4ème session du Haut Conseil de coopération (HCC) entre la Tunisie et la France, prévue le 27 juin 2024 à Paris. Cette réunion a été organisée en présence du chef de cabinet du ministre des Affaires culturelles, Lassaad Saïed, du Directeur de l'Institut Français de Tunisie (IFT), Fabrice Rousseau, ainsi que de plusieurs responsables représentant les deux parties, tunisienne et française.

Le Haut Conseil de Coopération franco-tunisien est une échéance importante pour le renforcement des relations de coopération bilatérale. Les précédentes sessions avaient eu lieu, en 2017, 2019 et 2021.

Le partenariat économique, la coopération éducative et culturelle et la Francophonie étaient au centre de la 3ème session tenue le 3 juin 2021 à Tunis. A cette occasion, quinze accords bilatéraux, entre des opérateurs français et tunisiens, ont été signés dans les domaines de la recherche, l'enseignement supérieur, l'éducation, la gestion des déchets, le soutien à l'investissement et le spatial ainsi que le cinéma.

Volet culturel, il y a eu la signature de deux accords dont une Convention d'appui français au Festival du cinéma méditerranéen Manarat dont le lancement avait eu lieu, en 2018, sur le pavillon tunisien au Festival international de Cannes. Ce festival est le fruit d'une coopération entre le Centre national du cinéma et de l'image (CNCI), le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et l'Institut français de Tunisie. Le CNCI assure l'organisation de Manarat dont la première édition de Manarat avait eu lieu du 9 au 15 juillet 2018.

%

Les deux parties ont également conclu un accord-cadre de coopération, sur trois ans, entre le CNCI et le CNC, afin de renforcer la coopération bilatérale en matière de formation, d'éducation à l'image, de conservation du patrimoine cinématographique, ainsi que de la coproduction, la création numérique et la distribution d'oeuvres.

Notons que les actions culturelles constituent l'une des priorités et des points focaux du partenariat franco-tunisien.

L'Institut Français en Tunisie est un réseau de coopération assez dynamique sur la scène culturelle nationale. Ses actions traduisent les relations de partenariat privilégiées entre la Tunisie et la France qui couvrent de multiples secteurs et appuient la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD).