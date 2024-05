Gabon: Financement du développement - Brice Clotaire Oligui Nguema rencontre le Président de la BAD

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, s'est entretenu ce lundi 13 mai 2024, au Palais Rénovation avec monsieur Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD), après son séjour de 72 heures dans la province de l'Ogooué-Iolo. Rapporte le site alibreville.com.

Selon cette source, le président de la BAD a exprimé ses félicitations au Chef de l'État pour le bon déroulement du processus de transition entamé depuis le 30 août 2023, ainsi que pour le respect de la feuille de route et le caractère inclusif du processus.

Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur le financement de projets prioritaires dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, et des infrastructures routières et portuaires, entre autres sujets.

M. Adesina a rassuré le Chef de l'État quant à l'accompagnement de la BAD dans la mise en œuvre d'un projet d'assainissement et d'adduction en eau potable, la desserte en électricité de l'axe routier Ndende-Doussala-Congo, le développement d'activités sur le port d'Owendo pour une meilleure intégration régionale, ainsi que la construction d'une banque nationale pour l’entreprenariat des jeunes, parmi d'autres projets.

A noter que dans le secteur de l’eau potable et assainissement, la BAD a lancé en 2019 au Gabon, le volet eau potable du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL) qui amorce sa phase d’achèvement. Plus de 20 000 résidents et travailleurs de sept sites administratifs de la capitale (lycée Léon Mba, lycée Indjendjet, lycée technique Omar Bongo, Ecole nationale de gendarmerie, Fopi, hôpital de Nkembo, prison centrale) sont désormais alimentés en eau potable de manière continue. Indiquent les données de la BAD

Financé grâce à des prêts de 75,40 millions d’euros de la Banque africaine de développement et 42 millions d’euros d’Africa Growing Together Fund, un fonds cofinancé par le Groupe de la Banque et la Banque populaire de Chine, le projet a également permis d’installer 39 bornes fontaines, achevées et réceptionnées par l’État gabonais. « Dès sa mise en service, l’impact du projet sera encore plus marquant. Tous les travaux devant être livrés au 30 juin 2024 », indique le rapport à mi-parcours du projet, publié mardi 16 avril 2024, par la Banque africaine de développement.