Cameroun: Réunion décisive entre la fecafoot et le staff des lions indomptables

Au siège de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), une réunion capitale s'est tenue, présidée par le Secrétaire Général, en présence du nouveau staff des Lions Indomptables dirigé par l'Entraîneur-Sélectionneur, Marc BRYS.

L'ordre du jour de cette rencontre, qui a eu lieu le lundi 13 mai 2023, portait sur plusieurs points cruciaux pour l'avenir du football camerounais.

Tout d'abord, il a été question d'établir un contact solide entre la FECAFOOT et le staff des Lions Indomptables. Des échanges professionnels ont été initiés pour garantir une collaboration efficace. Le Secrétaire Général a saisi cette occasion pour rappeler les procédures strictes de convocation des joueurs à l'équipe nationale, soulignant l'importance de respecter ces règles pour maintenir l'intégrité de l'équipe.

Un autre point crucial abordé lors de cette réunion fut le respect de la liste des joueurs convoqués par l'Entraîneur-Sélectionneur. Le Secrétaire Général a clairement indiqué que toute convocation devra se conformer à la liste établie par Monsieur BRYS. Tout écart de cette liste devra être signalé pour être corrigé dans les plus brefs délais.

De plus, la FECAFOOT a réaffirmé son engagement à respecter les directives émanant des plus hautes autorités, en l'occurrence les prescriptions du Chef de l'État. Cette volonté de respecter scrupuleusement les lois et règlements en vigueur témoigne d'une démarche responsable de la part de la fédération.

Enfin, un appel vibrant à la mobilisation de tous les acteurs du football camerounais a été lancé. La FECAFOOT encourage chacun à jouer pleinement son rôle pour contribuer à l'émergence du football national et à la réussite de l'équipe nationale. Cette mobilisation collective est essentielle pour atteindre les objectifs ambitieux fixés pour le football du Cameroun.

En conclusion, cette réunion entre la FECAFOOT et le staff des Lions Indomptables a posé les bases d'une collaboration fructueuse et a souligné l'importance du respect des procédures, de l'engagement institutionnel et de la mobilisation de tous pour assurer un avenir radieux au football camerounais.