Ile Maurice: Kickboxing - Trois kickboxeurs déterminés à bien faire, mettent le cap sur la Turquie

Le jeune Wayne Perrine, 15 ans et les seniors Donovan Lisette et Fabrice Bauluck, qui ambitionnent de faire honneur au pays, prendront part à une Coupe du monde en Turquie. Accompagnés de leur entraîneur Judex Jeannot, ils quittent le pays le lundi 13 mai.

Les Coupes du monde ne sont pas inconnues pour Fabrice Bauluck qui en a remporté dix - dans sa catégorie des moins de 54 kilos - depuis 2015 (hormis durant la période de confinement dû au coronavirus). Cette année, sa participation à cette compétition, en Turquie, lui servira de préparation pour les Championnats du monde de kickboxing qui se dérouleront à Abu Dhabi, en août 2025. En revanche, pour Wayne Perrine et Donovan Lisette, il s'agira de leur première expérience à ce niveau, en Turquie, où pas moins de 2300 athlètes se sont inscrits.

Judex Jeannot, entraîneur national de kickboxing, qui accompagnera les tireurs en Turquie, estime qu'il est difficile de dire à l'avance ce qui arrivera lors de cette Coupe du monde. Néanmoins, il se permet de dire ce que cette compétition représente pour nos représentants et en quoi elle est utile pour leur avenir.

«Même si on part pour gagner, il faut être réaliste. On prépare Fabrice Bauluck pour les Championnats du monde qui auront lieu l'an prochain. Il n'a plus 20 ans, il faut le dire. Cela prendra du temps de le préparer progressivement pour qu'il soit au summum de sa forme en août 2025 en Abu Dhabi. À ses côtés, il y a deux jeunes qui vont découvrir le milieu du haut niveau à l'international. Certes, ils s'entraînent pour gagner. Mais nous ne mettons aucune pression pour eux alors qu'ils seront en pleine découverte. Je leur dis seulement de bien boxer. Mais je ne peux prédire aujourd'hui quels sont ceux qui auront une médaille. C'est pourquoi je dis à tout le monde qu'on devient athlète de haut niveau progressivement. Il faut une préparation de longue durée, aussi bien au niveau local qu'au niveau africain ou autre. Certes, ils ont eu des titres, mais cela s'est fait au prix d'une longue préparation. La transparence c'est important tout comme il est primordial d'avoir de bons résultats», confie Judex Jeannot. Ce dernier affirme enfin que les athlètes et lui-même quitteront le pays le lundi 13 mai. «La compétition commence le 15. Mais le ring, ce sera à partir du 17, et ce jusqu'au 19. Avant cela, il y aura la pesée, qui dure deux jours ainsi que des séminaires pour les juges-arbitres et les coachs. Comme je suis moi-même entraîneur et jugearbitre, je suivrai ces cours. Pour en revenir à la compétition, je pense que Donovan Lisette sera le premier en lice, mais il faudra attendre le tirage au sort pour déterminer quand ils commenceront», ajoute Judex Jeannot.

Témoignages

Wayne Perrine, 15 ans (moins de 48 kg, low kick younger junior) : «J'ai commencé le kick à l'âge de 10-11 ans. C'est ma première compétition internationale. Je sens que j'ai progressé, mais il faudra attendre d'être en Turquie pour que je puisse me situer», dit l'habitant de Grand Gaube, champion de Maurice dans sa catégorie.

Donovan Lisette, 24 ans (moins de 71 kg, low-kick) : «Il y a 2 ans, j'ai remporté les Championnats d'Afrique de kick en Afrique du Sud. Mais en Turquie, le niveau sera plus relevé. Je sais ce qui m'attend là-bas. Lors de ma préparation pour cette compétition, on a beaucoup mis l'emphase sur l'endurance et le mental. Notre coach nous aide à rester forts mentalement et nous a demandé de nous concentrer sur notre manière de boxe», dit-il.

Fabrice Bauluck, 36 ans (moins de 54 kg, Full contact) : «J'ai remporté 10 coupes du monde dont 9 les 9 dernières années consécutives. Cette fois-ci, j'y vais pour me mettre dans les meilleures conditions en vue de Championnats du monde l'année prochaine à Abu Dhabi. Après 4 titres de champions du monde, j'essaierai d'aller chercher un 5e titre. Mais il va falloir se donner les moyens et bien se préparer. L'an dernier, un combattant ukrainien (Danylo Strilets) m'a battu aux Championnats du monde. J'aurai l'occasion de prendre ma revanche sur lui, à la Coupe du monde, si le tirage au sort le permet. À noter que les Turcs seront chez eux. Ce sont de rudes combattants. Ils sont connus pour être redoutables. On sera dans un milieu hostile. J'y suis habitué. Mais nous devons prendre la compétition avec sérieux et tout faire pour aller le plus loin possible.»