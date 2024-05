Ile Maurice: New Cancer Hospital - Détail des soins offerts

Le New Cancer Center de Solférino, officiellement ouvert mercredi dernier, offre une technologie de pointe, environ 200 lits et un personnel attentionné. Doté de deux accélérateurs linéaires, d'un appareil de radiothérapie robotique Cyber Knife, ainsi que d'équipements tels que CT Scan, MRI, installations de médecine nucléaire et PET-CT Scan, cet établissement hospitalier s'engage à offrir les meilleurs soins à la population mauricienne. Cette initiative est d'autant plus cruciale que le nombre de patients atteints de cancer ne cesse d'augmenter d'année en année.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a souligné lors de la cérémonie d'ouverture que le New Cancer Center de Solférino, financé à hauteur d'un milliard de roupies par le Saudi Fund for Development (SFD), en plus d'autres fonds investis par le gouvernement mauricien, est à la pointe de la technologie hospitalière mondiale. Il a mis en avant les progrès réalisés dans le secteur de la santé depuis 2014, ainsi que l'importance accordée à la formation du personnel médical. Soulignant que 40 % des cas de cancer peuvent être évités, il a recommandé une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie et la cessation du tabagisme et de la consommation excessive d'alcool. Il a également encouragé la pratique régulière d'un sport.

Le Premier ministre a souligné que le cancer constitue la troisième cause de mortalité à Maurice, mettant en avant les campagnes de vaccination en cours pour la prévention du papillomavirus, ainsi que les initiatives visant à encourager les contrôles réguliers pour le cancer du sein, une maladie qui touche une partie importante de la population féminine mauricienne. Il a également souligné que le gouvernement apporte une aide financière pouvant aller jusqu'à Rs 150 000 pour les patients devant subir des interventions à l'étranger, et que les frais de traitement à l'étranger pour les moins de 18 ans sont entièrement pris en charge. Dans un autre domaine, le Premier ministre a exprimé son souhait que chaque Mauricien puisse avoir accès à un centre de santé dans un rayon de trois kilomètres, dans le cadre de l'objectif de faire de Maurice un pôle médical reconnu. Il a également annoncé l'ouverture de l'hôpital universitaire de Flacq d'ici le mois de juillet.

%

Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a exhorté la population à se faire dépister le plus tôt possible. Il a également souligné que l'ouverture de ce nouveau centre hospitalier vient soulager la charge du centre existant à l'hôpital Victoria, et s'est engagé à améliorer les services tout en insistant sur le fait que le cancer n'est plus une fatalité.