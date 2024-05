Ile Maurice: Tony Apollon - «Pourquoi m'arrêter le lendemain si j'ai vraiment commis ce délit ?»

Tony Apollon, travailleur social et candidat potentiel du Mouvement militant mauricien dans la circonscription n°12 (Mahébourg-Plaine-Magnien), pour les prochaines élections législatives, a été arrêté ce lundi 13 mai et inculpé devant la justice pour «rogue and vagabond». Il a retrouvé la liberté conditionnelle contre paiement d'une caution de Rs 4 000. Il est défendu par l'avocat Kishore Pertab.

Tony Apollon dit déjà noter des incohérences dans l'accusation. Alors qu'une policière a porté plainte contre lui pour outrage, l'accusation est changée en «rogue and vagabond». Il se demande aussi comment se fait-il que ce n'est que le lendemain qu'il ait été arrêté ? «Pourquoi m'arrêter le lendemain si j'avais vraiment commis ce délit. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on m'appelle pour me dire qu'il y a une déposition contre moi et de me présenter au poste de police de Mahébourg», poursuit Tony Apollon.

Le travailleur social compte porter plainte devant l'Independent Police Complaints Commission (IPCC). Selon Tony Apollon, qui est revenu sur les circonstances de son arrestation, un habitant de Mahébourg l'a appelé, dimanche, pour voir s'il pouvait faire quelque chose après qu'un villageois sous influence de l'alcool et pilotant une moto a été arrêté par la police. «Zot pe dir mwa gete si omwin kapav zis fer garson-la al lakaz donn so paran aze manze e sanz kous so papa, ki andikapé. De vie dimounn tousel pena person pou okip zot a par sa garson-la ki res ar zot, ek apres reamenn li dan selil degrizman. Lor enn baz imaniter, mo'nn al stasion Mahébourg pou gete si li posib ki lapolis akonpagn garson-la so lakaz pou fer sa ek apre retourn li stasion. Pou fane mo kone garson-la inn fane, me omwin li donn so paran manze ek sanz kous so papa apre reamenn li dan selil degrizman. Serzan an sarz dir mwa li pa pou posib. Mo'nn konpran me enn polisier inn komans rant dan nou konversasion ek dir : 'Inn dir ou pa posib, ou pa konpran ? Fode ou ena kontak ou call isi nou gagn lord depi lao'», aurait dit la policière à Tony Apollon.

Ce dernier lui aurait alors répliqué qu'il ne s'adressait pas à elle mais au responsable. Selon Tony Apollon, la policière aurait continué à élever la voix avec lui et lui aurait dit : «Si ou fristre, al regle ou problem ar ou madam lakaz.» Tony Apollon aurait reproché à la policière sa façon de parler et cette dernière aurait menacé de porter plainte contre lui pour outrage. Dans sa plainte, la policière accuse le travailleur social d'avoir tenu des propos inappropriés contre le commissaire de police et son fils et d'avoir menacé de la faire transférer. Les images des caméras du poste de police devront être visionnées pour les besoins de l'enquête.