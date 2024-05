Ile Maurice: Complexe multi-sports de Cote d'Or - Xavier-Luc Duval très critique envers Stephan Toussaint

Xavier-Luc Duval n'a pas été tendre envers Stephan Toussaint à l'issue de la séance parlementaire du mardi 7 mai dernier. Le leader du Parti mauricien Social-démocrate (PMSD) a tiré à boulets rouges sur le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs lors d'une conférence de presse après les réponses fournies par celui-ci à l'Assemblée nationale. Duval avait adressé à Toussaint deux questions sur le complexe multi-sports de Cote d'Or.

La première interpellation (B/286) portait sur les pertes accumulées par la Mauritius Multisports Infrastructure Limited (MMIL), organisme qui gère le complexe multi-sports de Cote d'Or.

«La Mauritius Multisports Infrastructure Limited (MMIL) a été créée en 2016. Il s'agit d'une société d'État visant à promouvoir l'île Maurice en tant qu'installation de classe mondiale pour les sports professionnels, pour l'organisation d'événements sportifs et récréatifs majeurs et pour être une plaque tournante pour les développements sportifs futurs. Pour l'exercice financier 2022-2023, un montant de Rs 57 millions a été prévu dans le budget pour le fonctionnement de la MMIL et pour l'exercice financier actuel, un montant de Rs 91 millions a été prévu. La MMIL ne fait pas de bénéfices. La question des pertes subies par la MMIL ne se pose donc pas», a simplement répondu Toussaint.

%

«La MMIL est une entreprise, elle produit des comptes. Le dernier compte qu'elle a produit, en 2021, faisait état d'une perte de Rs 102 millions. Depuis cette date, la société n'a ni publié ni produit de comptes. Le contribuable qui a investi Rs 5 milliards a donc probablement subi des pertes supplémentaires d'environ Rs 400 millions depuis cette date. C'est pourquoi je demande à l'honorable ministre, au vu du rapport du directeur de l'Audit qui a critiqué sa gestion, pourquoi cette société n'a pas produit de comptes depuis les trois dernières années et, par conséquent, s'il peut donner le montant des pertes subies depuis lors. J'espère avoir été clair : il s'agit d'une société qui produit des comptes et la dernière fois, les comptes faisaient état de pertes s'élevant à de Rs 102 millions», a lancé Duval.

«Gaspillage total et choquant»

Mais le ministre a maintenu son point : «comme je l'ai dit dans ma réponse, la MMIL est une compagnie à but non-lucratif. Il s'agit d'un prestataire de services. Et dans mon introduction, j'ai expliqué la philosophie et l'objectif de Mauritius Multi-Sport Infrastructure Ltd. Je crois que c'est assez clair ce que je suis en train de dire.»

«Ce n'est pas clair du tout mais quoi qu'il en soit, permettez-moi de dire que je pense que l'honorable ministre ne comprend pas ce qui est en jeu ici. Je vais demander à l'honorable ministre - ce stade a été construit par le gouvernement en dépit du fait que la plupart des autres installations sportives étaient gravement sous-utilisées, comme l'a mentionné le directeur de l'Audit, par conséquent, compte tenu de l'absence de recettes et donc des pertes liées à ce stade, ne conviendra-t-il pas que ce stade a constitué un gaspillage total et choquant de fonds publics ?», a demandé l'ancien leader de l'opposition.

Toussaint a de nouveau rejeté l'argument de celui qui le questionnait en répliquant : «Je comprends que l'honorable membre soit un peu désemparé en ce moment. Pour commencer, ce n'est pas un stade, c'est un complexe multi-sports. Alors, si vous me permettez d'expliquer à la Chambre, au public et à l'honorable membre (ce qu'est) le complexe sportif de Côte d'Or. Une piscine olympique de 50 mètres où les compétitions internationales peuvent être et ont déjà été tenues. Pas plus loin que l'année dernière, nous avons accueilli le Championnat d'Afrique Junior de natation. Un stade d'athlétisme accrédité par la fédération internationale d'athlétisme. Un terrain de football accrédité par la FIFA et un gymnase multifonctionnel. À part de cela, nous avons mis en place à Côte d'Or un centre de haute performance qui sert à préparer nos athlètes et aussi d'autres athlètes internationaux qui viennent s'entraîner ici. Je ne vais pas prendre le temps de la Chambre. Nous avions en janvier 2022 le champion olympique, médaillé d'or olympique de saut en hauteur, Gianmarco Tamberi, qui était venu chez nous. L'équipe d'Angleterre qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris est venue se préparer chez nous. Là, à l'heure que je vous parle, soit du 4 au 15 mai, nous avons la double championne olympique d'heptathlon, Nafi Thiam, qui est en stage à Côte d'Or. Alors, c'est un investissement dans le sport local, c'est un investissement pour nos athlètes élites et les résultats que nous obtenons en ce moment sont le fruit de leur préparation au HPC qui se trouve à Côte d'Or. Cela n'a pas de prix.»

La seconde question de Xavier-Luc Duval portait sur l'organisation des Africa and Asia Pacific Choir Games en 2025 au complexe multi-sports de Cote d'Or. «Un montant de Rs 11 millions a été accordé lors de l'exercice financier 2022-2023. Pour l'exercice financier en cours, un montant de Rs 11 millions de roupies a été accordé», a indiqué Toussaint dans sa réponse initiale.

«Je ne demande pas combien d'argent a été accordé cette année ou l'année dernière. Je m'interroge sur le montant total. Or, j'ai appris par des documents que l'investissement total de la participation du gouvernement aux Choir Games s'élèvera à Rs 141,823,500. Le ministre peut-il le confirmer ? Je suis sûr qu'il doit connaître le montant total de la contribution du gouvernement», a demandé Duval.

Ce à quoi le ministre Toussaint a rétorqué : «si je lis bien la question de l'honorable membre, il parle de funds earmarked ! Pas combien cela va coûter.»

«Je vais demander au ministre comment il est possible de justifier qu'étant donné que les fédérations sportives sont privées de fonds, une telle somme d'argent, dont le ministre lui-même a honte de nous donner le montant, soit dépensée pour les Choir Games - Rs 141 823 500 ?», a alors lancé Duval.

«Comme je l'ai dit l'honorable Membre fait complètement fausse route et je connais bien mon sujet. Dans le budget de l'année dernière, une somme de Rs 11 millions avait été budgétée pour ce projet. Ce n'est que maintenant que nous commençons à nous préparer et à voir quelles seront les dépenses qui viendront. Alors, on n'a rien dépensé encore par rapport à Rs 100 millions, Rs 200 millions, etc», a répondu Toussaint.

Et d'ajouter : «l'honorable Membre est en train de faire un amalgame entre les fédérations sportives, et ces Choir Games. Écoutez, nous sommes là pour autant que possible, avoir une variété d'activités. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi des compétitions internationales comme les Choir Games. Il y a d'autres compétitions. Il y a des compétitions locales, par exemple, à la fin de juin, il y aura une compétition d'A Cappella, une compétition de Street Dance. C'est un ministère varié pour les jeunes, les moins jeunes, les adultes, les senior citizens et il y va de soi que l'État, que le gouvernement, que notre Premier ministre nous donne le loisir d'investir pour toute la population et pour toutes les catégories de personnes de la République de Maurice.»

Xavier-Luc Duval a animé un point de presse le lendemain de la séance parlementaire et a déploré la façon dont le ministre Toussaint a répondu à ses deux questions. «J'espérais beaucoup plus de franchise et de renseignements de la part du ministre. Nous sommes dans une année olympique et elle est extrêmement importante pour tous les athlètes. Je suis triste de constater qu'alors que nous avons une quarantaine de fédérations sportives, elles sont privées de financement. Elles reçoivent seulement Rs 50 millions par an, c'est-à-dire en moyenne Rs 1,25 millions. A part la MFA, les autres fédérations reçoivent très peu d'argent mais à coté, il y a beaucoup de gaspillages, notamment avec le stade de Cote d'Or. C'est un énorme éléphant blanc qui est en train de pourrir devant nos yeux», a-t-il, notamment, fustigé. Pour lui, le sport est un élément unificateur pour les Mauriciens et les fédérations qui ont la mission d'encadrer les athlètes, les préparer pour des compétitions à l'étranger ou encore faire de la détection, devraient être mieux considérées.