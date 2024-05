Ile Maurice: Football - L'ancien portier Edouard Leste s'en est allé

Il fut l'un des héros de la qualification de la sélection mauricienne de football pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 1974) qui avait eu lieu en Egypte. Edouard Leste avait repoussé deux penalties dans la séance des tirs au but contre la Tanzanie (1-1 à l'aller et 0-0 au retour). Deux sauvetages précieux qui ouvriront grand les portes de la CAN à la sélection nationale pour la tout première fois.

Plus de 50 ans après cet exploit, le gardien de but Edouard Leste nous a quittés à l'âge de 81 ans au cours du week-end écoulé. Durant sa carrière de joueur, il a porté les couleurs de l'équipe de la Police avec laquelle il a remporté plusieurs fois le championnat local dans les années 60 et 70. Il aura réalisé un long parcours dans le football et a souvent constitué un écueil difficile à franchir pour beaucoup d'attaquants.

Le 23 février dernier, il avait participé au jubilé d'or qui célébrait la qualification de la sélection nationale à la CAN 1974. Un événement qui avait eu lieu au Dodo Club à Curepipe et qui avait vu la présence de plusieurs de ses coéquipiers de l'époque. Les funérailles de l'ancien portier ont eu lieu hier après-midi à l'église de Saint-Paul à Phoenix. La rédaction de l'express présente ses plus vives sympathies aux familles du défunt.