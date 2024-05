Cote d'Ivoire: Entretien routier en Afrique- La 21è Assemblée Générale de l'Afera se tient à Abidjan

La vingt-et-unième (21è) Assemblée générale annuelle de l’Association des fonds d’entretien routier africains (Afera) s’est ouverte le lundi 13 mai 2024 à Abidjan sur le thème : « Vers un financement durable des fonds routiers pour un meilleur entretien du réseau routier » au cours d’une cérémonie présidée par le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé. A constaté sur place allafrica.com.

Ces assises de réflexion sur le financement de l’entretien routier en Afrique enregistrent la participation de 130 délégués et l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’entretien routier provenant de 35 pays africains membres de l’Afera.

Annick Tohé Lasmel, la directrice générale du Fonds d’entretien routier ( Fer), a estimé que la Côte d’Ivoire est sur la bonne voie pour la préservation de ses routes.

« En 2011, plus de 80% des routes revêtues de notre réseau routier avaient dépassé leur durée de vie . En 10 ans, la Côte d’Ivoire a été complètement transformée. De 2012 à 2022, la Côte d’Ivoire a mis en œuvre six programmes d’entretien routier », s’est satisfaite, à son tour, Mme Lasmel.

Cependant, la directrice générale du Fer a déploré elle-aussi que malgré tous les efforts consentis par les États, le financement de l’entretien routier demeure un défi majeur.

Pour sa part, Aubin Essaie Moussa, le président de l’Afera a dit sa gratitude aux autorités ivoiriennes expliquant que son organisation assure une politique de plaidoyer auprès des gouvernements pour un financement de l’entretien routier.

En outre, M. Essaie a indiqué que L’Afera vise le partage d’expériences et le renforcement des capacités.

Au nom du gouvernment ivoirien, M. Beugré Mambé le Premier ministre , ministre des sports et du cadre de vie, a félicité les organisateurs des assises pour le choix porté sur Abidjan, pour abriter leurs travaux.

« Le président de la République de Côte d’Ivoire fait de la route la priorité de son vaste programme de développement socio-économique de notre pays convaincu que la route précède le développement . En Côte d’Ivoire, nous disposons aujourd’hui d’un réseau routier d’un linéaire d’environ 82 mille km dont 8100 km de routes interurbaines revêtues. Outre les routes tracées, le réseau routier ivoirien comprend 5000 km de voiries urbaines et un peu plus de 200 mille km de routes rurales non classée » a dit Robert Beugré Mambé, le chef du gouvernement ivoirien dans un discours d’ouverture de ces assises.

« Au total ce sont plus de 3000 milliards Fcfa qui sont investis depuis 2011 dans la construction, l’extension et la modernisation du réseau routier. De 2012 à 2023, l’État de Côte d’Ivoire a engagé plus de 1700 milliards FCFA de travaux financés par le fonds d’entretien routier sur toute l’étendue du territoire national améliorant l’état du réseau », a ajouté M. Mambé.

Par ailleurs, il a fait savoir qu’à ce jour, la Côte d’Ivoire dispose de 10 postes à péage fonctionnels dont neuf sont gérés par le Fer et un par le secteur privé.

Poursuivant, le premier ministre ivoirien a regretté que les budgets alloués aux fonds d’entretien routier ne permettent pas de couvrir les besoins annuels pour entretenir convenablement l’ensemble du réseau routier.

« Nous attendons de cette rencontre des recommandations fortes et opérationnelles qui permettront à nos gouvernements respectifs d’améliorer qualitativement les indicateurs de gestion du réseau routier », a dit M. Mambé appelant les populations à avoir un comportement citoyen vis-à-vis des routes.

Anoter que ces assises de l’Afera qui s’achèveront le 16 mai prochain, mobilisent 12 présidents d’association, 24 directeurs généraux de fonds d’entretien routier et 130 délégués provenant des 35 pays membres de l’Afera.