Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Mai 2024

Niger : Religion/Hadj 2024 - Seuls les détenteurs de la carte « Nusuk » seront autorisés à entrer dans les lieux saints

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a confirmé, par un communiqué publié ce jeudi 9 mai 2024, que la carte intelligente « Nusuk » pour les pèlerins réguliers de l'année 1445-2024 est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent entrer dans les lieux saints, qu'ils soient pèlerins, organisateurs s'occupant des affaires des pèlerins ou travailleurs. Le ministère saoudien avertit « qu'il n'y aurait aucune exception à cette mesure, et ceux qui la contreviennent s'exposent à des sanctions conformément aux règles et aux directives du Hajj » Il précise par la même occasion que « la carte intelligente Nusuk peut distinguer les pèlerins réguliers et non réguliers », ajoutant que « ceux qui ne possèdent pas la carte ne seront pas autorisés à entrer dans les lieux saints ». (Source : Anp)

Gabon : Football - Pierre-Emerick Aubameyang lauréat du Prix Marc-Vivien Foé 2024L’international gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, a remporté le Prix Marc-Vivien Foé 2024, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 française, ce dimanche 12 mai 2024.Cette récompense vient couronner une saison marquée par la renaissance du joueur, avec des exploits remarquables en championnat et en coupe d'Europe. Il succède au récent lauréat, son actuel coéquipier congolais, Chancel Mbemba. Aubameyang, avant-centre de l'Olympique de Marseille, a été récompensé pour sa performance en Ligue 1, où il a été le meilleur buteur africain avec 16 buts, dont un doublé lors du match contre Lorient dimanche soir. Il a obtenu 252 points sur un panel de près de 80 votants, devançant largement le latéral marocain Achraf Hakimi du PSG, récent champion de France pour la troisième fois consécutive, qui a récolté 136 points, et le milieu algérien Nabil Bentaleb de Lille, avec 112 points. (Source : alibreville.com)

Mali : Fin du dialogue inter-maliens - La transition est « réélue » pour un mandat de 5 ans

Le fameux « Dialogue Inter-Malien » a pris fin vendredi dernier avec des recommandations qui ne surprennent personne. Parmi celles-ci, on retient essentiellement la « réélection » de la transition pour un nouveau ‘’mandat’’ de 2 à 5 ans, une candidature de Colonel Goita à l’élection présidentielle qui suivra et l’élévation au grade de général des 5 colonels putschistes. Mission accomplie donc, pour Ousmane Issoufi Maiga et ses « commandos » du Comité de pilotage du DIM. Lancés officiellement le lundi 06 mai par le Président de la Transition le Colonel Assimi Goita, les travaux de la phase Nationale du Dialogue Inter-Malien se sont achevés le vendredi 10 Mai dernier au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). (Source : abamako.com)

Togo : Législatives - La Cour constitutionnelle confirme les résultats définitifs

Sans surprise, la Cour constitutionnelle du Togo a confirmé lundi matin les résultats provisoires des élections législatives du 29 avril, qui donnent une écrasante majorité au parti présidentiel, l'Union pour la République (Unir).Cent-huit sièges de députés reviennent à l'Unir et cinq sièges ont été remportés par diférents partis d'opposition, a annoncé lundi matin Djobo- Babakane Coulibaley, le président de la Cour constitutionnelle, au siège de l'institution à Lomé, la capitale du Togo.Les résultats provisoires du scrutin du 29 avril avaient été rendus publics le 4 mai, dans un contexte de vives tensions politiques après l'adoption en avril d'une nouvelle Constitution adoubée par le président Faure Gnassingbé. Selon cette nouvelle Constitution qui fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, le pouvoir résidera désormais entre les mains d'un Président du Conseil des ministres, lequel sera automatiquement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. (Source : alome.com)

Sénégal : Transport - Mise en service commercial progressive du Brt à partir du mercredi 15 mai

La mise en service progressive du Bus Rapid Transit (Brt) va officiellement démarrer à partir du mercredi 15 mai 2024 a annoncé le Conseil exécutif des Transports urbains durables (Cetud), l'autorité en charge de l'organisation de la mobilité urbaine. La cérémonie de mise en service progressive du Brt sera présidée par le ministre El Malick Ndiaye, en charge des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (Mitta). La mise en service commerciale progressive du Bus Rapid Transit (Brt) mercredi va intervenir après des phases de tests qui ont duré plusieurs mois au cours desquels le parcours, la vitesse des bus ainsi que les personnels intervenant dans le circuit ont été mis à l'épreuve. ( Source : adakar.com)

Cote d’Ivoire : Entretien routier - 21ème AG de l’Association des Fonds d’Entretien routier africains se tient à Abidjan

Plus de 3000 milliards de Fcfa ont été investis, depuis 2011 pour la construction, l'extension et la modernisation du réseau routier ivoirien, a affirmé le Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, le lundi 13 mai 2024 à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody.Il présidait la cérémonie officielle d'ouverture de la 21ème Assemblée générale de l’Association des Fonds d’Entretien routier africains (Afera) placée sous le thème « Vers un financement durable des fonds routiers pour un meilleur entretien du réseau routier africain » et à laquelle prennent part 35 pays. (Source : Cicg)

Burkina Faso : Statut de la magistrature - Le Conseil constitutionnel valide la nouvelle loi

Le Conseil constitutionnel a déclaré, le vendredi 10 mai 2024, conforme à la Constitution, la nouvelle loi sur le statut de la magistrature, adoptée le 26 avril 2024 par l’Assemblée législative de Transition (Alt), a appris l’Aib. Ce feu vert des 9 sages autorise le Président Ibrahim Traoré à promulguer ladite loi. Dans une autre décision, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, la loi portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (Source : Aib)

Guinée : Diplomatie-Des diplomates américains en visite de courtoisie chez Elhadj Alseny Barry

Le président de la Coordination Nationale des Foulbhè et Haali Pular de Guinée (CNFHPG), Elhadj Alseny Barry, a reçu en audience lundi 13, mai 2024, une importante délégation de l’Ambassade des États-Unis en Guinée. La délégation, composée de hauts cadres de la représentation diplomatique américaine, était dirigée par Keith « Keita » Hager, Conseiller politico-économique et commercial de l’ambassade. Le représentant de l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Guinée et sa suite étaient venus pour une visite de courtoisie chez le leader de la Coordination Haali Pular. La rencontre s’est tenue en présence des vice-présidents de la Coordination, du conseiller principal d’Elhadj Alseny Barry, ainsi que de plusieurs membres du bureau exécutif de la CNFHPG, a constaté sur place Guineematin.com à travers un de ses reporters. (Source : Guineematin.com)

Rdc : Assemblée nationale - Vital Kamerhe dépose sa candidature

Vital Kamerhe, candidat désigné de l’Union sacrée de la nation (Plateforme de la coalition majoritaire) au poste de président du bureau définitif de l’Assemblée nationale, a déposé lundi sa candidature au Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.« Je suis le candidat unique au poste de Président de l’Assemblée nationale pour le compte de l’Union Sacrée de la Nation, mais je remercie aussi le Président de la République qui est la haute autorité de l’Union sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle et sa voix sera relayée par les honorables députés », a-t-il déclaré à l’issue des formalités administratives. (Source : Acp)