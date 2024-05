Congo-Brazzaville: Owen Matimbou - « L'été prochain, les places de gardien seront rares »

interview

Après la victoire face au Red Star qui a scellé le maintien de l'US Orléans, Owen Matimbou est venu partager sa satisfaction et a accepté d'évoquer son avenir, avec lucidité et tout en sourire. Entretien.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : Owen, ça y est, Orléans a acquis son maintien ce soir (Ndlr : vendredi soir) au terme d'un match haletant.

Owen Matimbou (O.M.) : Oui, quel soulagement! Nous avons eu du mal à entrer dans le match, pris par l'intensité mise par le Red Star et par l'enjeu. Mais on a su s'adapter, renverser la vapeur et prendre l'avantage, en gérant les faits de jeu.

L.D.B. : Il y a eu un petit moment de tension sur le banc lorsque Vincent Viot, le gardien titulaire, est resté au sol après être tombé sur sa clavicule. On t'a alors vu t'échauffer en urgence...sans entrer en jeu, finalement.

O.M. : Vincent est retombé sur la clavicule touchée la semaine dernière (Ndlr : Matimbou avait disputé la seconde période face à Epinal), donc je me suis échauffé pour pallier son éventuelle sortie. Heureusement pour lui, il a pu finir le match.

L.D.B. : Avec ce maintien acquis, peut-on espérer te voir dans les buts pour le dernier match, sur la pelouse du FC Goal ?

O.M. : Rien n'est officiel, mais, oui, j'espère jouer pour le dernier match.

L.D.B.: Au coup d'envoi, joueurs et supporteurs ont célébré ce maintien à l'unisson. Quelle ambiance!

%

O.M. : Il y avait une grosse tension avant le match et la délivrance n'en a été que plus grande. L'USO reste en National 1, on va pouvoir se projeter sur l'avenir, démarrer les entretiens individuels.

L.D.B. : Tu parles d'avenir. Comment vois-tu le tien dans un futur proche ? On imagine que ta priorité est de jouer.

O.M. : Oui, bien sûr j'ai envie et besoin de jouer et je suis ouvert à toutes les opportunités. Cela étant, il faut prendre en compte plusieurs facteurs comme l'état du marché. Avec la refonte des championnats, il va y avoir quatre descentes de Ligue 2, six de National 1. Il va y avoir beaucoup de joueurs confirmés sur le carreau. Les places vont être d'autant plus rares et chères, surtout au poste de gardien.

L.D.B. : En ligne de mire, il y a les matches du Congo face au Niger et au Maroc. Après avoir goûté à la sélection en mars dernier en amical, tu attends ces échéances avec impatience ?

O.M. : Oui, en tant que néo-international, j'attends la liste et j'essaie de me préparer au mieux au cas où on ferait appel à moi.

L.D.B. : Tu as joué le match amical à Chambly (Ndlr : 26 mars contre le Gabon). Est-ce qu'aujourd'hui, tout est réglé administrativement auprès de la Confédération africaine de football pour jouer en match officiel ?

O.M. : J'ai donné tous les documents qu'il fallait, dans les temps. Donc normalement tout est ok. Il n'y a plus qu'à attendre la liste.