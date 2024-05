Ile Maurice: Bénéfices nets de Rs 1,9 Md pour les neuf premiers mois de l'année financière

Le premier groupe hôtelier de Maurice, New Mauritius Hotels (NMH), maintient sa forte croissance et réalise une bonne performance financière au terme de ses résultats trimestriels (janvier-mars 2024), ainsi que sur les neuf premiers mois (juillet 2023-mars 2024) de l'exercice financier 2023/24, publiés le 10 mai.

Au troisième trimestre de l'exercice financier, le chiffre d'affaires de NMH s'établit à Rs 4, 4 milliards, soit une progression de 14 % par rapport à la période correspondante en 2023. Les profits après-taxe s'élèvent à Rs 837 millions, une hausse de 19 %. Cette performance est principalement attribuée aux opérations hôtelières du groupe à Maurice, qui ont réalisé un fort taux d'occupation pendant les vacances de Pâques en mars, couplé à une augmentation des dépenses des clients. Pour ce trimestre, la progression du chiffre d'affaires a largement compensé l'augmentation des coûts liés aux ressources humaines et aux travaux de maintenance.

Les résultats des premiers neuf mois de 2024 reflètent la même tendance positive. Sur cette période, le chiffre d'affaires de NMH s'élève à Rs 11,8 milliards, en hausse de 9 %, en dépit de la fermeture du Paradis Beachcomber jusqu'en octobre 2023 et celle de 200 chambres au Canonnier Beachcomber et au Shandrani Beachcomber. Quant aux profits après taxe, ils s'établissent à Rs 1,9 milliard, en hausse de 5 % par rapport à 2023, malgré les effets de l'augmentation des taux d'intérêt. «NMH enregistre un excellent troisième trimestre. Nos résultats sur les neuf premiers mois de l'exercice financier sont aussi très solides. Au regard des prises de réservation extrêmement favorables de nos hôtels à Maurice et du rebond attendu de nos opérations marocaines impactées par le conflit au Moyen-Orient, nous sommes très confiants pour le dernier trimestre», a souligné Stéphane Poupinel de Valencé, Chief Executive Officer de NMH. Sur la base de cette performance, le board a annoncé le paiement d'un dividende final de 30 sous par action ordinaire. Le dividende sera versé le ou autour du 31 juillet 2024.

Perspectives

NMH est optimiste quant au dernier trimestre de l'année financière, tenant compte de la tendance favorable des prises de réservation et de la dynamique de croissance des opérations à Maurice. Les activités au Maroc, selon la direction, se remettent aussi progressivement de la crise prolongée au Moyen-Orient. Par conséquent, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires record de Rs 15 milliards et un EBITDA (NdlR, Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) supérieur à Rs 4,5 milliards sur l'ensemble de l'année financière se terminant au 30 juin 2024.

La maîtrise des coûts demeure une priorité, dans le contexte d'augmentation du salaire minimum, des ajustements liés au coût de la vie à Maurice et des pressions inflationnistes persistantes, impactant les résultats financiers. NMH reste également très engagé dans son programme de réduction de la dette. Au cours de l'année financière 2023, l'endettement du groupe a baissé de Rs 600 millions. Cette année, NMH prévoit de réduire sa dette de plus de Rs 1,2 milliard, grâce à de solides flux de trésorerie opérationnels. Par ailleurs, NMH a lancé une procédure de notation pour une tranche de Rs 2 milliards de facilités bancaires par l'agence Care Edge Africa Rating, qui a abouti à une note A-Stable.